Florida : Zahl der Todesopfer durch Hurrikan „Ian“ steigt

Am Mittwoch war der verheerende Hurrikan in Florida auf Land getroffen, mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben. Millionen Menschen sind ohne Strom.

Beschädigte Häuser sind nach dem Hurrikan „Ian“ am Donnerstag, 29. September 2022, in Fort Myers Beach, Florida, zu sehen. Bild: AP

Nach dem Durchzug des Hurrikans „Ian“ ist im US-Bundesstaat Florida die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Wie der Sender CNN sowie Vertreter verschiedener örtlicher Behörden am Donnerstag berichteten, wurden mindestens zwölf Menschen durch den verheerenden Sturm getötet. Nachdem sich „Ian“ vorübergehend zu einem Tropensturm abgeschwächt hatte, stufte ihn das US-Hurrikanzentrum NHC im weiteren Verlauf wieder als Hurrikan ein und warnte weiter vor „lebensbedrohlichen, katastrophalen“ Sturmfluten, starkem Wind und Regen.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor in Washington bei einem Besuch in der Zentrale der US-Katastrophenschutzbehörde Fema gesagt, dass „Ian“ „der tödlichste Hurrikan in der Geschichte Floridas“ sein könnte.

Die Lage sei weiter gefährlich, mahnte Biden. „Wir erleben weiterhin tödliche Regenfälle, katastrophale Sturmfluten, überflutete Straßen und Häuser“, sagte er. „Wir sehen Millionen von Menschen ohne Strom – und Tausende, die in Schulen und Gemeindezentren Schutz suchen.“ Diese Menschen fragten sich, was übrig bleibe von ihrem Zuhause oder ob sie überhaupt noch ein Zuhause haben würden.

Die Leiterin der Katastrophenschutzbehörde Fema, Deanne Criswell, sagte: „Hurrikan „Ian“ wird ein Sturm sein, über den wir noch jahrzehntelang sprechen werden.“ Die nächsten Tage würden schwierig, es gebe viele komplexe Probleme zu lösen bei den Einsätzen im Sturmgebiet.

„Ian“ war am Mittwoch als einer der stärksten Hurrikans in der Geschichte Floridas auf Land getroffen und hatte dort große Schäden angerichtet.