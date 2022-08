Fischer über Oder-Katastrophe : „Die Dunkelziffer wird deutlich höher sein“

Das Fischsterben in der Oder hat den Betrieb von Fischer Andre Schwartze auf den Kopf gestellt. Im Interview spricht er über die aktuelle Situation, verunsicherte Kunden – und was den Fluss auch in Zukunft bedrohen wird.

Herr Schwartze, Sie sind Fischer in Frankfurt (Oder) und bieten unter anderem auf dem Markt Fische an. Kaufen die Leute noch bei Ihnen ein?

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Momentan sind die Kunden größtenteils verunsichert. Viele fragen nach, woher der Fisch kommt, ob er aus der Oder ist. Wir verkaufen zurzeit nur zugekauften Fisch aus dem Nordostatlantik, das müssen wir ständig erklären. Der Umsatz hat auch ein bisschen abgenommen. Es ist aber schwer zu sagen, ob das am Sommer liegt oder an der Umweltkatastrophe.

Wie läuft Ihr Geschäft im Sommer normalerweise ab?

Wir betreiben im Sommer fast gar keinen Fischfang. Unsere Saison ist im Herbst, Winter und Frühjahr. Im Sommer verdienen wir unser Geld vor allem mit Volksfesten oder Imbissverkäufen, wo wir zugekauften Fisch verkaufen. Die Sauerstoff­sättigung im Wasser der Oder ist im Sommer niedriger, das bedeutet viel Stress für den Fisch. Man bringt dann zu viele tote Fische nach Hause. Wir wollen sie aber so lange wie möglich am Leben halten, um sie frisch verkaufen zu können.

Seit nun fast zwei Wochen ist Fischen und Angeln in Frankfurt (Oder) und den angrenzenden Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland verboten.

Das ist eher eine Empfehlung. Aber wir dürfen sowieso durch die Lebensmittelüberwachung derzeit keine Fische aus der Oder in Umlauf bringen, die nach dem 27. Juli gefangen wurden. Als die Katastrophe sichtbar wurde, hat die Lebensmittelüberwachung direkt angerufen.

Wie sehr wurde Ihr Geschäft in Mitleidenschaft gezogen?

Abhängig sind wir vor allem vom Angelkartenverkauf. Die Angler kaufen die jetzt natürlich nicht mehr. Es haben ja alle die Bilder von den toten Fischen gesehen. Ein paar Fische sind schon noch da, aber die will ja niemand angeln. Der größte Teil ist kaputtgegangen. Und die Dunkelziffer wird deutlich höher sein als das, was wir gesehen haben.

Manche Experten sagen, es werde mehrere Jahre dauern, bis die Oder sich erholt hat. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft?

Das ist schon beängstigend, weil man sich natürlich fragt, wie es weitergeht. Das Land hat uns zwar Hilfen angekündigt, die wollen unsere Erträge wissen – besonders wenn es um Zander, Wels und Hecht geht, die gefragt sind auf dem Markt. Ich kann aber nicht sagen, wie die Hilfe dann berechnet wird und wann sie kommt. Wir müssen einfach sehen, was die Zeit bringt. Bis Jahresende werden wir hoffentlich mehr wissen. Wenn es wirklich dieses Salz war und noch andere Giftstoffe, dann muss man eben dafür Sorge tragen, dass das nicht mehr eingeleitet wird. Ich verstehe nicht, wieso Polen Deutschland da Fake News vorwirft. Das Amt hier denkt sich die Pestizide ja nicht aus, die werden die Werte ja gemessen haben.

Als Berufsfischer können Sie nicht mal eben auf andere Gewässer ausweichen.

Nein, man braucht ein Fischereirecht, entweder pachtet man ein Gebiet, oder man hat ein selbständiges Fischereirecht, aber in unseren Breitengraden sind die meisten vergeben. Wir dürfen auf etwa 142 Kilometer in der Oder fischen, aber nur auf der deutschen Seite bis zur Mitte des Flusses.

Polen baut die Oder auf seiner Seite zu einer schnelleren Wasserstraße aus. Was halten Sie von diesem Projekt?

Ich halte den Ausbau für nicht sehr förderlich, gerade was den Naturschutz angeht. Durch den Oderausbau soll ein tiefer Kanal entstehen, dadurch würden viele Arten sterben. Denn durch diese Regulierung gibt es keine Überflutungen der Wiesen mehr, wo die Fische ablaichen und Jungtiere Fressen finden, zum Beispiel der Hecht. Der Fluss braucht ein vernünftiges Frühjahrshochwasser, die Kinderstuben der Oder fallen sonst weg.

Mehr zum Thema 1/

Wird auch Niedrigwasser zum Problem?

Ja, aber die Oder hat schon immer Niedrigwasser. Es war die vergangenen Jahre schon sehr, sehr wenig Wasser, das schränkt uns ein. Wir gucken dann, wo der Wasserstand noch hoch genug ist, und fischen je nach Stand und Jahreszeit. Bei einem Pegelstand von 1,90 Meter kommen wir in bestimmte Arme rein, aber das kommt immer darauf an. Wir fahren auch nicht mehr unbedingt mit dem Boot zum Fischen, wie vor 100 Jahren. Wir laden das Boot auf das Auto auf, fahren 20 oder 30 Kilometer, stellen Netze auf, kommen am nächsten Tag vorbei und nehmen die gefangenen Fische mit.

Wie viel fischen Sie durchschnittlich?

Das möchte ich nicht sagen, weil dann ein falscher Eindruck entsteht, das variiert stark. Es gibt Jahre, da ist es zum Beispiel sehr schlecht mit dem Zander, ein Jahr später ist es wieder tipptopp, und man denkt sich: ‚Wo kommen die alle her?‘ Es ist ein bisschen wie Lotto spielen, es gibt aber natürlich ein paar Richtwerte. Im März, sobald das Eis weg ist, wissen wir: Wir können an bestimmten Orten bestimmte Arten fangen. Im Mai, wenn die Laichzeit der Welse losgeht, dann fangen wir die an entsprechenden Stellen nach Bedarf.

Gab es schon vor der Katastrophe Probleme mit den Fischen aus der Oder?

Im Winter wird häufig, wahrscheinlich in Polen, Phenol eingeleitet. Bei Zimmer­temperatur dünstet der Stoff aus, und man kann die Fische nur noch wegschmeißen. Der Fisch nimmt das auf, er stinkt, man kann ihn nicht mehr verkaufen. Es ist natürlich für die Tiere schlimm, was jetzt passiert ist, aber es hat auch was Gutes: dass man endlich mal allgemein aufarbeitet, wer was in diesen Fluss einleitet.