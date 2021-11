Aktualisiert am

Zweiter Brand : Kaufhaus am Berliner Alexanderplatz evakuiert

In einer Galeria-Kaufhof-Filiale am Berliner Alexanderplatz brennt es zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit. Das Gebäude wird evakuiert, Menschen werden nicht verletzt.

Neun Tage nach einem Feuer in der Galeria-Kaufhof-Filiale am Berliner Alexanderplatz hat es dort abermals gebrannt. Wie die Feuerwehr am frühen Montagabend mitteilte, wurden das Gebäude evakuiert. Im Keller des Warenhauses habe ein halber Kubikmeter Textilien gebrannt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Menschen seien nicht verletzt worden. Das Feuer sei durch die Sprinkleranlage gelöscht worden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Kriminalpolizisten untersuchten im Anschluss vor Ort, wie es zu dem Brand gekommen sein könnte, so ein Sprecher der Polizei.

Anders als am 30. Oktober brach das Feuer diesmal nach den Angaben nicht in einem Verkaufsraum aus. Vor gut einer Woche waren drei Menschen verletzt worden, als es im vierten Stock des Warenhauses brannte. Die Polizei hatte damals einen 26-Jährigen festgenommen.

Er soll auf der Etage, auf der unter anderem Heimtextilien und Haushaltswaren verkauft werden, Gegenstände angezündet haben. Aufgrund einer entsprechenden Erkrankung wurde er laut Polizei in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.