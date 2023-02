In Antakya in der Türkei sind viele Menschen enttäuscht über die langsame Rettung ihrer Angehörigen. Doch kritische Stimmen werden von der Regierung unterdrückt. Es gab Festnahmen.

Die Stockwerke dieses Hauses in der türkischen Provinz Hatay sind nur noch Lagen aus Schutt: Überlebende in der Erdbebenregion am Mittwoch. Bild: Getty

Stellen Sie sich vor“, sagt Hatice Ecem Yüregitemiz, eine 27 Jahre alte Innenarchitektin aus Antakya im türkischen Erdbebengebiet, „in einer langen Straße gibt es einen Kran und nur ein einziges Hilfsteam. Die Helfer laufen an den Trümmern vorbei und rufen nach verschütteten Menschen. Wenn sie nichts hören, ziehen sie weiter. Aber es ist nun mal so, dass viele Verschüttete vor Erschöpfung ohnmächtig werden. Es lastet so viel Druck auf ihnen, es ist so eisig kalt. Viele haben keine Kraft mehr zu sprechen.“

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Yüregitemiz beeilt sich, hinzuzufügen, dass dies keinesfalls als Kritik an den Hilfsteams der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD zu verstehen sei. „Klar ist aber auch“, fügt sie hinzu, „dass am Mittwoch um 14 Uhr – mehr als zwei Tage nach dem Erdbeben – auf der ganzen Straße nur ein AFAD-Team unterwegs war.“