Nach Brand an Deck : Fähre treibt auf schwedische Küste zu – Rettungsaktion eingeleitet

An Deck des Schiffs Stena Scandica brach vor der schwedischen Insel Gotska Sandön ein Feuer aus, während die Fähre von Schweden nach Lettland unterwegs war. Bild: AFP

Durch einen Stromausfall treibt die am Montagnachmittag in Brand geratene Autofähre nun auf die schwedische Küste zu. Eine Rettungsaktion für die rund 300 Menschen an Bord wurde eingeleitet.