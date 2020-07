Im Hafen von San Diego : Explosion auf amerikanischem Kriegsschiff

Bei einer Explosion und einem Brand auf einem Schiff der amerikanischen Marine in San Diego sind mindestens 21 Menschen verletzt worden. 17 Seeleute und 4 Zivilisten seien mit „nicht lebensgefährlichen Verletzungen“ ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Nach Informationen des Pressesprechers im Pentagon sollen die Verletzten mit Rauchvergiftungen und kleineren Verbrennungen eingeliefert worden sein.

Über dem Hafen der kalifornischen Stadt San Diego war eine große, dunkle Rauchwolke zu sehen. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Der Brand war am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) auf der „USS Bonhomme Richard“ gemeldet worden, einem 255 Meter langen amphibischen Mehrzweckangriffsschiff, das zu Routinewartungsarbeiten im Hafen lag.

Zu dem Zeitpunkt seien etwa 160 Seeleute an Bord gewesen, so der Sprecher. Wenn das Schiff in Betrieb ist, sind es in der Regel um 1000. Von der Mannschaft werde niemand vermisst, sagte Admiral Mike Gilday. „Wir sind dankbar für die schnelle und unmittelbare Reaktion der Basis, und der Feuerwehrleute an Bord der „USS Bonhomme Richard“.“ Zwei weitere Schiffe der Marine, die sich in der Nähe befanden, wurden vorsichtshalber an andere Anlegestellen verlegt. Anwohner wurden gebeten, in ihre Häuser und Wohnungen zu gehen.

Auf dem 23 Jahre alten Schiff können Hubschrauber starten und landen, und es kann kleinere Schiffe und Amphibienfahrzeuge aufnehmen. Wegen des Alters des Schiffes könne ein Feuer an Bord schweren Schaden anrichten, insbesondere wenn es den Motorraum und andere enge Räume mit Maschinerie erreiche, erklärte Lawrence B. Brennan, Professor für Admiralität und internationales Seerecht an der Fordham Universität in New York. „Die Hitze eines solchen Feuers kann den Stahl verbiegen, und das kann ein großes Problem für jedes Schiff sein“, sagte Brennan. „Bei einem älteren Schiff kann es ein umso größeres Problem sein.“