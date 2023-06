Aktualisiert am

Im Freizeitpark in Rust ist es zu einem Feuer gekommen. Eine Rauchsäule ist weithin zu sehen, laut Polizei-Angaben ist der Brand unter Kontrolle.

Im Europa-Park in Rust ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei berichtete am Abend von einem lokal begrenzten Brand. „Aktuell wird das Feuer von einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft und ist unter Kontrolle“, teilten die Beamten mit. Alle Besucher seien dabei, den Park geordnet zu verlassen. „Aktuell ist nichts über verletzte Personen bekannt.“ Eine Rauchsäule war weithin zu sehen. Eine Park-Sprecherin bestätigte das Feuer.

Laut einem Augenzeugen ist die Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“ betroffen – dort wo Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Über den Kurznachrichtendienst Twitter informierte der Park, es sei zu einem Zwischenfall gekommen. „Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften eng zusammen.“ Die Polizei twitterte, Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz. „Bitte folgt den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort“, appellierten die Beamten.

Der Freizeitpark bestätigte auf Twitter einen „Zwischenfall“. Man arbeite eng mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften zusammen. Ein Update folge, sobald neue Informationen verfügbar seien, hieß es.

Gegenüber dem Nachrichtenportal 20 Minuten sagte ein Augenzeuge über die ersten Minuten des Vorfalls: "Es hat zwei- bis dreimal laut geknallt. Danach war ein riesiger Brand zu sehen." Der Zugang zum spanischen Teil sei abgesperrt. "Leute blieben sogar mitten auf der Achterbahn stecken und mussten das Gerüst hoch- und wieder runterlaufen."

Schon im Mai 2018 ein Großbrand

Der nördlich von Freiburg gelegene Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis nahe der deutsch-französischen Grenze gekommen – das war ein Rekord.

Am 26. Mai 2018 hatte es im Europa-Park schon einmal einen Großbrand gegeben: Betroffen waren damals vor allem die Themenbereiche Skandinavien und Holland. Zerstört wurden Restaurants, Geschäfte und das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“. Das Feuer war laut Staatsanwaltschaft durch einen technischen Defekt entstanden und hatte Millionenschäden verursacht. Rund 500 Einsatzkräfte waren damals vor Ort. Im Sommer 2020 wurde „Piraten in Batavia“ wiedereröffnet.