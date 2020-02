Seniorin fährt an Haltestelle in Essen in Menschen

Drei Personen in Lebensgefahr : Seniorin fährt an Haltestelle in Essen in Menschen

Eine 81-Jährige ist in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Elf Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Ausstieg der Haltestelle befindet auf der Straße. Die Seniorin soll ungebremst in die Menschenmenge gefahren sein. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei, die in einem Großeinsatz vor Ort war, geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung ereignete sich der schwere Unfall gegen 17.30 Uhr. Die Zeitung zitiert einen Polizeisprecher: „Vermutlich handelte es sich um Personen, die gerade die Straßenbahn an der Station verlassen hatten.“ Wie genau es zu dem Unfall an der Haltestelle Gervinusstraße kam, ist noch unklar. Möglich ist, dass Fahrerin die rote Ampel übersah oder die Ampel ausfiel.

Wie „Bild“ berichtet, wurde auch die Fahrerin verletzt. Sie wurde in die Klinik gebracht. Über den Zustand des Beifahrers gab es bislang keine Informationen.

Mehr Informationen in Kürze.