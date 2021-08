Feuer am Mittelmeer : Erdogan spricht von schlimmsten Waldbränden in Geschichte der Türkei

Bei den verheerenden Feuern an der Westküste der Türkei erfassten die Flammen auch ein Kohlekraftwerk. In Griechenland bedrohen Waldbrände das antike Olympia.

Die Türkei kämpft nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen die schlimmsten Waldbrände ihrer Geschichte. Das erklärte das Staatsoberhaupt am Mittwochabend in einem TV-Interview. In den Waldbrandgebieten nahe der Westküste erfassten die Flammen ein Kohlekraftwerk. „Die Flammen sind auf das Gelände des Kraftwerks übergesprungen“, twitterte der Bürgermeister von Milas, Muhammet Tokat. Das Kraftwerk sei vollständig geräumt worden.

Umweltaktivisten warnten, die Kohlevorräte könnten sich entzünden und giftige Gase freisetzen. Die Nachrichtenagentur Demiroren berichtete, vorsorglich seien Tanks mit entflammbaren Flüssigkeiten auf dem Kraftwerksgelände geleert worden.

Angefacht durch hohe Temperaturen und trockene, starke Winde haben die Brände in der Touristenregion Tausende Türken und Urlauber zum Verlassen ihrer Häuser oder Hotels gezwungen. Acht Menschen sind bislang ums Leben gekommen. Vor über einer Woche waren die Brände ausgebrochen, 16 waren nach Regierungsangaben am Mittwoch noch nicht gelöscht.

Antikes Olympia in Griechenland gefährdet

Auf der Insel Euböa nördlich der griechischen Hauptstadt Athen geriet ein Feuer außer Kontrolle, zerstörte mehrere Ortschaften und bedrohte ein Kloster. Auch das bekannte antike Dorf Olympia auf der Halbinsel Peloponnes wurde von einem neuen Brand bedroht.

Auf Euböa waren zahlreiche Dörfer betroffen. Der Bürgermeister einer Ortschaft in der Nähe, Argyris Liaskos, sprach im Fernsehen von „mindestens 150 verbrannten Häusern“. Örtlichen Medienberichten zufolge weigerten sich drei Mönche, das Kloster Sankt-David im Norden der Insel zu verlassen. „Die Flammen sind 30 bis 40 Meter hoch und haben das Kloster umzingelt“, sagte einer der Mönche per Telefon der griechischen Nachrichtenagentur ANA. „Wir ersticken fast wegen des Rauchs.“ Am Abend wurden die Mönche laut der Agentur in Sicherheit gebracht.