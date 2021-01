Indonesien : Erdbeben lässt Krankenhaus einstürzen

Rettungskräfte suchen in der Stadt Mamuju nach Überlebenden in den Trümmern. Bild: Mawardi/AFP

Nach einem Erdbeben der Stärke 6,2 sind auf der indonesischen Insel Sulawesi laut den Behörden mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, Dutzende Häuser brachen in Folge der Erschütterungen zusammen, darunter mindestens ein Hotel. Unter den Trümmern eines Krankenhauses suchten die Rettungskräfte nach Verschütteten.

Das Beben hatte in den frühen Morgenstunden um 1.18 Uhr lokaler Zeit den Ort Majene im Westen der Insel getroffen. Laut amerikanischer Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum 36 Kilometer südlich von Mamuju, der Regionalhauptstadt der Provinz Westsulawesi, in einer Tiefe von 18,4 Kilometern. Auf Sulawesi waren bei einem schweren Erdbeben und einem nachfolgenden Tsunami im September 2018 mindestens 4300 Menschen ums Leben gekommen oder verschollen.

In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Indonesier erschüttert über die Katastrophe, die wenige Tage auf den Absturz eines indonesischen Passagierflugzeugs in der Javasee und einen doppelten Erdrutsch in der Provinz Westjava folgt. Nach dem Beben verbreiteten sich Videos, die mutmaßlich einige der zerstörten Häuser sowie die Rettungsarbeiten zeigten. Die indonesischen Medien zitierten Menschen aus der betroffenen Region. „Die Straßen sind aufgerissen und viele Gebäude sind eingestürzt“, sagte ein 28 Jahre alter Anwohner mit dem Namen Hendra der „Jakarta Post“. „Das Beben war sehr stark. Ich war aufgewacht und mit meiner Frau zusammen weggerannt“. Viele Menschen waren den Berichten zufolge in Panik aus ihren Häusern geflohen. Eine Tsunamiwarnung hatte es aber nicht gegeben.

Dramatische Aufnahmen

Ein Amateurvideo, das von der indonesischen Katastrophenbehörde verbreitet wurde, zeigte dramatische Aufnahmen eines Mädchens, das zwischen den Trümmern eines Hauses eingeschlossen war. „Bitte helft mir“, sagte das Mädchen, von dem nur das Gesicht zu sehen war, einer Übersetzung zufolge. Außerdem berichtete es den Rettungskräfte, dass ihre Mutter neben ihr verschüttet liege und sie ihre Atemgeräusche hören könne.

Große Sorgen bereitete das Schicksal von Patienten und Mitarbeitern des Krankenhauses, das durch das Beben zerstört worden war. „Das Krankenhaus ist dem Erdboden gleichgemacht. Es ist zusammengebrochen“, sagte ein Vertreter des Katastrophenschutze der Agentur AFP. „Es stecken Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses unter den Trümmern fest. Wir versuchen nun, an sie heranzukommen.“

Neben dem Krankenhaus und Hotels waren den Berichten zufolge auch das Büro des Gouverneurs von Westsulawesi und eine Einkaufszentrum mit dem Namen Sudirman Samual durch das Beben zumindest teilweise zerstört worden. Ein Gouverneurssprecher berichtete, aus den Trümmern seien Stimmen zu hören. „Wir versuchen gerade, Menschen aus dem Verwaltungsgebäude zu retten“, sagte er. Eine Straße nach Mamuju sei aufgrund einer zerstörten Brücke nicht mehr befahrbar. In den 24 Stunden zuvor hatte es mehrere kleinere Beben gegeben, die schon Erdrutsche ausgelöst und die Stromversorgung beeinträchtigt hatten.

Indonesien liegt auf dem sogenannten pazifischen Feuerring und ist deshalb besonders häufig von Erdbeben betroffen.