Noch 15 Minuten bis nach Hatay. Im Auto wird es jetzt ganz still. Man hört nur die Sirenen der Krankenwagen. Die Hauptstadt der kleinen Provinz, Antakya, die in den vergangenen Tagen von ihren Bürgern oft als „die vergessene Stadt“ bezeichnet wurde, hat es besonders schwer getroffen. Vergessen ist sie, weil hier der Katastrophenschutz laut Anwohnern erst sehr spät ankam. Die vergessene Stadt liegt rund 170 Kilometer südwestlich vom Epi­zentrum Gaziantep entfernt. „Wir fahren gleich durch Antakya“, sagt Fahrer Emre warnend. „Ihr werdet traumatisiert sein. Alle sind hier traumatisiert.“

Schnell wird klar, warum. Antakya existiert nicht mehr. Die 400.000-Einwohner-Stadt sieht aus wie eine Trümmerwüste. Und ja, die Realität ist noch viel schlimmer. Eigentlich ist Hatay bekannt als ­bunte und quirlige Provinz. Heute dominiert hier nur eine Farbe: die Farbe der Trauer, der Hektik und des Chaos.

Sie wollen ihre Angehörigen nicht zurücklassen

Während der Muezzin zum Freitags­gebet ruft, kreisen Hubschrauber über den Trümmern. Hilfsorganisationen verteilen Wasser und Decken an die Menschen. An den Straßenrändern harren immer noch Dutzende Personen vor ihren zerstörten Häusern aus. „Eigentlich wollen sie gehen, aber sie wollen ihre verschütteten Familienangehörigen nicht alleine lassen“, sagt Emre. Vielleicht wollen sie auch noch nicht die Hoffnung aufgeben, jemanden lebend zu bergen.

Die Wahrscheinlichkeit sinkt mit jeder Minute. Die 72-Stunden-Frist, in der man gewöhnlich Hoffnung auf Rettung haben darf, ist längst verstrichen. An den Straßenrändern liegen Leichen, auch Kinder sind unter ihnen. Vielerorts wird nach Verwandten der Umgekommenen gesucht.

Es ist bitterkalt in Hatay. Staub liegt in der Luft, so viel, dass Masken davor ­schützen müssen. Die viel befahrene ­Straße Atatürk Caddesi führt zum Stadtkern von Antakya. Ab hier kommt man mit dem Auto nicht mehr weiter, denn hier ist nur noch ein Trümmerhaufen übrig von dem, was hier einst stand.

Plötzlich wird es ganz still

„Sofort alle großen Geräte aus, sofort, sofort, sofort, alle leise.“ Plötzlich wird es ganz still. Das Einsatzteam hat Stimmen aus den Trümmern gehört. Die Polizei stoppt alle ankommenden Autos: „Motor aus, sofort Motor aus.“ Keine Bewegung, kein Wort. Zehn Minuten später die traurige Gewissheit: „Devam, Devam“ – „Macht weiter!“ Und wieder setzt der Lärm der Großmaschinen ein.

Auf der Atatürk Caddesi muss es zu Fuß weitergehen. An der nächsten Kreuzung kommt es zu Rangeleien zwischen jungen Männern. Die Polizei greift sofort ein. „Ach, das passiert hier ständig“, sagt ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation Action Medeor dazu. „Die Menschen drehen einfach durch. Vorhin wurde einer festgenommen, der tote Menschen beklaut haben soll.“

Es sind noch 200 Meter bis zum historischen Stadtkern. Immer wieder halten wir an und beobachten Hilfskräfte bei ihrer Arbeit. Türkische Einsatzkräfte tragen einen Mann in einer Decke heraus, kurz flammt wieder Hoffnung auf. Aber dann: „Nein, er lebt nicht mehr. Seine Familie ist noch drin.“ Er wird auf einer kleinen Grünfläche vor dem Haus niedergelegt. Seine tote Frau und seine beiden Kinder liegen neben ihm. Ein Würdenträger legt einen Koran auf die Brust des Manns. Es wird ein Kreis um sie gebildet, die Menschen sagen still das Totengebet El Fatiha auf. Eine Hilfskraft versucht derweil, einen Leichenwagen zu finden. Vergebens. Kein einziger der vorbeifahrenden ist leer. Die Menschen sind nicht nur traumatisiert in dieser vergessenen Stadt. Sie sind vor allem verzweifelt.

„Warum, warum, warum?“

Lebensmittel, Decken, schwere Maschinen für die Räumung der Trümmer, ­Einsatzkräfte – sie alle müssen so schnell wie möglich die Katastrophengebiete in der Türkei und auch in Syrien erreichen. Aber auf den Straßen in Richtung der Provinz Hatay staut sich häufig der Verkehr. Aus dem gesamten Land machen sich ­Helfer auf den Weg in die Region. So ­stehen voll beladene Lastwagen da, Linienbusse aus dem Westen des Landes, die zu Helfertransportern umfunktioniert worden sind – und auch Leichenwagen.

Bevor die Sonne um 18 Uhr untergeht und der Verkehr wieder schlimmer wird, weil alle Hilfstransporte die Stadt verlassen, laufen wir die Atatürk Caddesi ein letztes Mal hoch Richtung Auto. Immer wieder müssen wir anhalten, dürfen nicht weiter, weil die Rettungskräfte Menschen lokalisiert haben. Während ein Leichnam nach dem anderen aus den Trümmern geborgen wird, bricht eine Frau vor uns zusammen. „Warum, warum, warum, warum?“, ruft sie. Sie hat ihren Mann verloren. Jetzt wird sie von Ärzten versorgt.

Ein paar Meter weiter stoßen wir auf eine Großfamilie, die unter einem selbstgebauten Zelt lebt. Ein junger Mann sagt: „Die Frauen und Kinder schlafen in einem kleinen Container. Wir jungen Männer sind hier draußen. Ich habe vielleicht drei Tage lang nicht geschlafen.“ Wir fragen, ob sie etwas besonders benötigen, genug zu essen und zu trinken haben. Der Mann schüttelt den Kopf. „ Wir haben alles, wir brauchen nichts. Unser Schmerz kann nicht gestillt werden. Die ganze Stadt trauert.“

Wir machen uns wieder auf und ver­lassen die Stadt Antakya. Mit einem ­wunderschönen Sonnenuntergang im Rücken und einem unfassbar schweren Herzen. Weil man sich so hilflos fühlt, weil man einfach nichts tun kann. Und weil man das Gefühl hat, man lässt die Menschen im Stich, wenn man geht.