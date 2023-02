Nach dem Erdbeben suchen Menschen in Trümmern in Diyarbakir nach Überlebenden. Bild: AFP TV/AFP/Mahmut Bozarslan

Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben allein in Syrien mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 600 Menschen seien verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem syrischen Staatsfernsehen am Montag. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Todesopfer. In der Türkei seien mehr als 280 Menschen gestorben und mehr als 2000 weitere verletzt worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montag.

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab in einer aktualisierten Einschätzung die Stärke mit 7,8 und 6,7 an.

Syrien schwer getroffen

In der syrischen Provinz Idlib kollabierte ein ganzer Häuserblock. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragen wegbrachten. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach ihrerseits von Dutzenden Toten. „Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen“, sagte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh. „Die Lage ist sehr tragisch“, sagte ein Mitglied der Gruppe.

In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen. Griechenland, Italien und Israel haben bereits ihre Hilfe zugesagt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, „wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen.“

Türkei ist Erdbeben-Risikogebiet

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen und hat das höchste Erdbebenrisiko von allen Ländern in Europa und dem Nahen Osten. Das Erdbeben, das am frühen Montagmorgen weite Teile des Nahen Ostens erschütterte, war das schwerste Beben auf der Erde seit 18 Monaten.

Der Herd des Tremors mit einer Magnitude von 7,8 lag knapp 40 Kilometer nordwestlich der türkischen Industriestadt Gaziantep im Grenzgebiet zu Syrien. Das Beben wurde in der gesamten südöstlichen Türkei, fast überall in Syrien sowie auf Zypern, im Libanon, in Israel sowie im Westjordanland gespürt. Das letzte mal, dass die Erde ähnlich schwer bebte war im Juli 2021, als ein Erdbeben der Magnitude 8,2 die Alaska-Halbinsel erschütterte.

Das jüngste Beben ereignete sich in einer Tiefe zwischen 10 und 15 Kilometern in einem der am meisten gefährdeten seismischen Gebiete der Welt, der Levante. Entlang der Ostküste des Mittelmeeres und ihrem Hinterland trifft die Arabische Erdkrustenplatte auf zwei andere Bruchstücke der Erdoberfläche. Arabien rutscht dabei mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,5 Zentimetern pro Jahr entlang der riesigen Afrikanischen Platte nach Norden und trifft anschließend auf die wesentlich kleinere, aber fast das gesamte Staatsgebiet der Türkei umfassende Anatolische Platte.

Entlang der Grenze zwischen der Afrikanischen und der Arabischen Platte erstreckt sich der Jordangraben vom Roten Meer bis etwa ins Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Von dort weist die sogenannte Ostanatolische Verwerfung nach Nordosten. Das Beben von Montag lag in der Übergangszone zwischen diesen beiden tektonischen Demarkationslinien und war das schwerste Beben in dieser Region seit Jahrzehnten.