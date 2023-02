Gut eine Woche nach den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet wurden auch am Montag noch Menschen aus den Trümmern gerettet. Einsatzkräfte bargen am frühen Montagabend einen 13-Jährigen nach 182 Stunden unter Trümmern. Sie trugen den Jungen in der Provinz Hatay auf einer Liege zum Krankenwagen, wie Bilder des Staatssenders TRT zeigten. Ein Helfer hielt dabei die Hand des Jungen.

Tausende werden noch vermisst, darunter auch eine einstellige Zahl Deutscher, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin sagte. Die Zahl der bestätigten Toten lag bis Montagnachmittag bei insgesamt mehr als 37.500, mehr als 80.000 Menschen wurden verletzt. Der Unternehmensverband Türkonfed geht davon aus, dass am Ende mehr als 72.500 Tote gezählt werden.

Inzwischen sinkt jedoch die Hoffnung auf die Bergung weiterer Überlebender zusehends. Die Rettungsorganisation Weißhelme, die im Nordwesten Syriens nach Opfern der Erdbeben-Katastrophe sucht, hat bereits eine einwöchige Trauer ausgerufen. Das deutet darauf hin, dass die Zivilschützer wohl nicht mehr davon ausgehen, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Ab Montag würden ihre Flaggen auf halbmast stehen, schrieb die Organisation bei Twitter. Der 6. Februar solle ein Gedenktag sein für die Opfer der verheerenden Beben, die sich vor einer Woche in der türkisch-syrischen Grenzregion ereignet hatten.

In der Südosttürkei kamen bislang etwa 1,2 Millionen Menschen in Notunterkünften unter, rund 176.000 Zelte wurden in den am stärksten betroffenen Provinzen aufgestellt, wie das Präsidialbüro am Montag mitteilte. Die Katastrophenschutzbehörde Afad stellte nach eigenen Angaben Tausende Wohncontainer auf.

Die ersten deutschen Rettungsteams kehren zurück

Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde, Ali Ertan Toprak, warnte vor eskalierender Gewalt. „Es macht mir zunehmend Sorgen, dass die Menschen aufeinander losgehen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). „Viele Ortschaften haben bis heute keine Hilfe erhalten. Deshalb ist die Wut so groß.“

Die in Nordrhein-Westfalen beheimateten Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde beendeten nach knapp einer Woche ihren Rettungseinsatz in der türkischen Erdbebenregion. Auch das Such- und Rettungsteam des Technischen Hilfswerks (THW) wollte noch am Montag zurückkehren.

Der Flughafen in der Provinz Hatay wurde wieder in Betrieb genommen. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines twitterte Montagfrüh, Einwohner des Erdbebengebietes könnten kostenlos Evakuierungsflüge buchen. Der Flughafen in Hatay war bei dem Beben stark beschädigt worden. Ein Bericht des Türkischen Unternehmens- und Geschäftsverbands Türkonfed schätzt den Schaden nach den Beben auf etwa 84 Milliarden Dollar (rund 79 Milliarden Euro).

Der türkische Botschafter Ahmet Basar Sen begrüßte am Montag die Visa-Erleichterungen für Betroffene. „Diese drei Millionen Menschen aus der Türkei, die hier in Deutschland leben, haben eine enorme Hilfsbereitschaft gezeigt“, sagte er am Montag bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. „Die sammeln, die tun alles, die sortieren, die schicken. Und zu dieser Hilfsbereitschaft gehört auch, dass sie jetzt ihre Verwandten zu sich holen wollen.“

Ein Außenamtssprecher in Berlin sagte, eine vereinfachte Visavergabe, wie sie für türkische Betroffene des Erdbebens mit Angehörigen in Deutschland vorgesehen ist, sei bei Menschen in Syrien sehr schwierig, schon weil Deutschland dort keine Botschaft habe.

Für Syrien schätzt das UN-Flüchtlingshilfswerk, dass das Beben im ganzen Land bis zu 5,3 Millionen Menschen obdachlos gemacht hat. In Aleppo will der Stadtrat für Tausende neue Wohnungen bauen lassen. Wo die Menschen bis dahin unterkommen sollen, ist unklar.

Die innerstaatliche Hilfe in Syrien stockt noch immer. 52 Lastwagen mit Hilfsgütern aus kurdisch kontrollierten Gebieten für Regionen im Westen des Bürgerkriegslandes seien von Türkei-nahen Rebellen gestoppt worden, teilte am Montag die in London ansässige Aktivistengruppe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Beide Seiten stünden derzeit in Verhandlungen.