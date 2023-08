Naht Rettung? In Trümmern eines Gebäudes in Antakya vermuteten am 10. Februar 2023 Männer eines Suchtrupps eine Person. Bild: Lucas Bäuml

Orientierungslosigkeit und Angst – das sind die beiden ersten Begriffe, die Mustafa Yalcimin in den Sinn kommen, wenn er sich an die Nacht vom 5. auf den 6. Februar dieses Jahres erinnert. Mit Ehefrau Suna, Tochter Fatmanur und seiner Schwester Hatice hatte er den Abend in ihrer Wohnung in der Stadt Kahramanmaraş im Südosten der Türkei verbracht. Als das Erdbeben der Stärke 7,8 die Region erschütterte und das Haus zum Einstürzen brachte, schliefen alle vier seit Stunden: das Ehepaar in seinem Schlafzimmer, die zweieinhalbjährige Tochter und Yalcimins Schwester in einem Raum nebenan. „Ich wusste zunächst nicht einmal, wo genau wir lagen“, sagt der 38-Jährige. „Irgendwann leuchtete mein Handy auf.“ Er merkte, dass der Kleiderschrank aufs Bett gefallen war und sich dadurch ein Hohlraum gebildet hatte, in den seine Frau und er hineinrutschen konnten. Dann habe er auch Tochter und Schwester gehört.

Dieses Lebenszeichen gab ihm Kraft. Alle paar Minuten hauchte er nun seine Frau an, damit ihr warm würde. „Es war so bitterkalt. Ich habe mich gefragt, ob meine Tochter auch friert.“ Ein Team von Freiwilligen konnte Mustafa und Suna nach 36 Stunden aus den Trümmern befreien; Hatice und Fatmanur waren noch einmal 24 Stunden länger verschüttet. „Über meine Rettung konnte ich mich nicht freuen. Ich bin vor den Trümmern zusammengebrochen, weil ich mir dachte: Was hat mein Leben ohne meine Tochter denn für einen Wert?“