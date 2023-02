In einem Zeltlager finden Betroffene des Erdbebens Unterschlupf. Sie haben die Katastrophe überstanden. Doch welche Schäden sie in ihnen hinterlassen hat, lässt sich kaum erahnen.

Aus einem der Zelte im großen Zeltlager von Kahramanmaras kommt ein zierliches Mädchen. Sie trägt eine schwarze Wollmütze und einen dünnen Mantel. Ihr Name ist Fatma-Nur. In der Hand hält sie eine kleine Puppe, die keine Kleidung trägt. „Die Kleine haben wir mit unseren eigenen Händen befreit“, sagt ein älterer Mann stolz. „Zusammen mit ihrer Tante war sie da 56 Stunden in den Trümmern. Aber wir haben nicht aufgegeben.“ Die Tante konnte ebenfalls befreit werden. Die Kleine nuckelt an ihrem Schnuller.

Wohin man hier schaut – Zerstörung. So viele Gebäude sind in der anatolischen Stadt Kahramanmaras eingestürzt, dass sich nicht erahnen lässt, wie die Stadt vorher aussah. Im Epizentrum der Erdbebenkatastrophe liegen nur noch Schutt und Trümmer. Im Fußball-Stadion der 660.000-Einwohner-Stadt hat die staatliche Katastrophenschutzbehörde Afad ein Zeltlager aufgebaut, in dem zumindest ein kleiner Teil der Betroffenen Unterschlupf finden konnte. An dieser Stelle hat Präsident Erdogan am vergangenen Mittwoch ein Hilfspaket angekündigt: Betroffene Familien sollen 10.000 Lira bekommen, das sind, weil die türkische Lira schwach ist, nur noch umgerechnet 500 Euro.