Nie zuvor hat es in der Türkei eine derart überwältigende Hilfsbereitschaft gegeben wie nach der Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar. Neun von zehn Türken wollen sich schon in irgendeiner Weise an den Hilfen für die Menschen in der verwüsteten Region beteiligt haben. Und die Be­reitschaft lässt nicht nach. Eine Gruppe hat sich nun zum Ziel gesetzt, einen maßgeblichen Beitrag zum Wiederaufbau der vom Erdbeben zerstörten Stadt Antakya zu leisten, der Hauptstadt der südtürkischen Provinz Hatay.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Der Kreis, aus dem die Gruppe hervorgeht, hatte sich schon während der Pan­demie gebildet. Um auch in Zeiten von Corona einen intellektuellen Austausch zu er­möglichen, hatte der vor Ideen sprühende und engagierte Werbefachmann Levent Erden jeden Sonntag um die Mittagszeit über Zoom 200 Teilnehmer in seiner „Next Academy“ zusammengebracht. Sie diskutierten über aktuelle Fragen der Zeit und behielten das Format auch bei, als die ­Corona-Beschränkungen fielen.

Auch am 12. Februar trafen sie sich, am ersten Sonntag nach der Erdbeben­­katastrophe. Eigentlich wollten sie über ­Traumata und deren Bewältigung diskutieren. Dann schlug Murat Tabanlioglu, einer der führenden Architekten der Türkei, vor, aus dem Kreis heraus eine Initia­tive zu bilden, um konkret den Städten in der Katastrophenregion zu helfen.

Alle beteiligen sich ehrenamtlich an dem Projekt

Am Tag darauf traf sich zum ersten Mal eine Kerngruppe. Seither tauscht sie sich täglich aus, sie entwickelt Ideen und treibt das Projekt Wiederaufbau voran. Neben Tabanlioglu gehören ihr der ebenfalls be­kannte Architekt Emre Arolat, Städte­planer, Archäologen, ein Banker und Einwohner aus Antakya an, etwa die Diplomaten Mithat Rende und Namik Tan sowie der Journalist Talat Yesiloglu. Jeder beteiligt sich ehrenamtlich an dem Projekt, in Istanbul wird es ein Projektbüro geben, eine Außenstelle in Antakya wird eröffnet. Die Initiative leiten wird Ece Ceylan Baba, die Dekanin der Fakultät für Architektur an der Istanbuler Yeditepe-Universität.

„Die Antwort auf jede Frage ist ein Ja“, beschreibt Murat Tabanlioglu die positive Stimmung in der Kerngruppe, der zehn Personen angehören. In einem erweiterten zweiten Kreis stehen Fachleute beratend zur Seite, in einem dritten Kreis werden Ministerien und Stadtverwaltungen, etwa die in Istanbul, eingebunden. Derzeit ­arbeite man an einem Zeitplan für die kommenden sechs Monate, sagt Taban­lioglu. Künftig werde man jeden Montag in einer öffentlichen Veranstaltung über die Fortschritte berichten. Von den vielen betroffenen Städten hatte sich die Gruppe rasch für Antakya entschieden, für das historische Antiochien. Keine andere Stadt hatte das Erdbeben vom 6. Februar derart heimgesucht wie diese. Jedes vierte Gebäude wurde völlig zerstört, nur ein Drittel der Gebäude blieb intakt. Mit seiner reichen Geschichte ist Antakya aber ein wichtiges Kulturerbe der Türkei.