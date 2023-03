In Afghanistan und Pakistan sind infolge eines schweren Erdbebens mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,5 in der Nähe der Ortschaft Dschurm im Nordosten Afghanistans in 187 Kilometern Tiefe. Demnach hielt das Erdbeben mindestens 30 Sekunden an und war bis ins indische Neu Delhi zu spüren, etwa 2000 Kilometer vom Epizentrum entfernt.

In der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa nördlich von Islamabad wurden offiziellen Angaben zufolge neun Menschen bei dem Beben getötet, darunter zwei Kinder. Nach Angaben des pakistanischen Rettungsdienstes fielen die Schäden geringer aus, als zunächst aufgrund der Stärke des Bebens erwartet. Als Grund dafür nannte USGS die vergleichsweise weite Entfernung des Epizentrums zur Erdoberfläche.

In Afghanistan kamen offiziellen Berichten zufolge drei Menschen ums Leben, 44 wurden verletzt. Telefon- und Internetleitungen wurden getrennt und störten die Kommunikation in einigen Landesteilen.

Mehr als eintausend Tote bei Erdbeben 2022

Vereinzelt gab es auch Berichte zu Schäden. Über Twitter wurden Bilder eingestürzter Häuser geteilt; die Aufnahmen sollen aus Afghanistan und Pakistan stammen.

In mehr als eintausend Kilometer Entfernung war das Erdbeben noch zu spüren: Einwohner der indischen Hauptstadt Neu Delhi rannten aus Sorge vor einstürzenden Gebäuden auf die Straßen, wie die „The Times of India“ berichtet. Auch aus Islamabad und Lahore gab es ähnliche Meldungen. Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Erdbeben in der pakistanischen Hauptstadt eine Stärke von 6,8. Und selbst im deutlich weiter nördlich gelegenen Kasachstan war das Beben noch zu spüren. Aus Shymkent und Taras wurde berichtet, dass Einwohner fluchtartig ihre Häuser verlassen hätten. In sozialen Netzwerken wurden Videos geteilt, die zeigten, wie Anwohner der Städte aufgeregt auf die Straße liefen.

Im vergangenen Juni waren bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 in Afghanistan mehr als eintausend Menschen ums Leben gekommen. Es war das Beben mit den meisten Toten in dem Land seit fast einem Vierteljahrhundert. Zehntausende Menschen wurden zudem obdachlos. In Afghanistan sind Erdbeben sehr häufig, insbesondere am Hindukusch, wo die Indische und die Eurasische Kontinentalplatte aufeinander stoßen. Da in dem armen Land viele Häuser schlecht gebaut sind, richten die Erdstöße oft schwere Schäden an.

Das Beben weckt auch Erinnerungen an die schweren Erdbeben Anfang Februar in der Türkei und im Norden Syriens. Allein in der Türkei starben mehr als 50.000 Menschen. Rund zwei Millionen Menschen mussten in Notunterkünften wie Zelten und Containern untergebracht werden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen bei den Beben in ganz Syrien rund 6800 Menschen ums Leben.