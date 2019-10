LKW wollte abbiegen : Elfjähriges Mädchen von Lastwagen erfasst – tot

Tragischer Unfall in Leverkusen: Ein Mädchen wurde auf ihrem Fahrrad von einem Lkw erfasst, der gerade auf eine Straße abbiegen wollte. Die Elfjährige starb noch am Unfallort.

Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen in Leverkusen von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Lkw-Fahrer von einer Tankstelle aus auf die Straße einbiegen. Dabei übersah der 28-Jährige das Kind, das in diesem Moment mit seinem Fahrrad dort entlang fuhr. Die Schülerin starb noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Weil sich viele tödliche Radunfälle an Kreuzungen durch abbiegende Lastwagen ereignen, soll für sie innerorts künftig Schrittgeschwindigkeit (maximal elf Kilometer pro Stunde) gelten.