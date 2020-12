Sperrung hält an : Eine Tote bei Verkehrsunfall auf der A3 bei Würzburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 bei Würzburg ist eine Frau ums Leben gekommen. Bei dem Unglück am Samstagnachmittag brannten zwei Fahrzeuge nach Polizeiangaben komplett aus. Die Autobahn sollte wegen der durch die Hitze stark beschädigten Fahrbahndecke voraussichtlich in Richtung Nürnberg noch bis Sonntagnachmittag gesperrt bleiben.

Bei dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahndreieck Würzburg-West brannten ein Lastwagen und ein Auto vollständig aus. Der Lkw war mit Bauschaumdosen beladen, die Flammen griffen auf den Pkw über. Teile der brennenden Lkw-Ladung explodierten und flogen auch auf die Gegenfahrbahn.

Die Insassin des Pkw starb noch am Unfallort. Wie die Polizei in Würzburg am Sonntag mitteilte, handelt es sich vermutlich um eine 53 Jahre alte Frau aus Frankfurt am Main, die auf dem Weg zu einer Familienangehörigen nach Würzburg war.

Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Auch die beiden 24 Jahre alten Insassen eines weiteren beteiligten Wagens kamen mit leichteren Verletzungen davon. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar. Die Polizei suchte Zeugen.