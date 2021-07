Zehn Tote : Eine Deutsche unter den Opfern des Busunfalls in Kroatien

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle in der Nähe von Slavonski Brod im Einsatz. Bild: dpa

Unter den zehn Opfern des Busunfalls in Kroatien ist auch eine Deutsche. Am Wochenende verunglückte der Bus aus Frankfurt kommend auf dem Weg in den Kosovo. Einer der Fahrer war vermutlich am Steuer eingeschlafen.