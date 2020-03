Unglück in Straßburg : Ein Toter und vier Verletzte durch Explosion in Wohnung

Einsatzkräfte brachten Anwohner in einer Sporthalle unter. (Symbolbild) Bild: dpa

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Wohnung in einem mehrstöckigen Haus in Straßburg zu einer Explosion. Trümmer wurden bis zu 150 Meter weit geschleudert. Ein Mensch kam ums Leben, vier weitere wurden verletzt.