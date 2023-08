In Bayern und Baden-Württemberg haben Unwetter in der Nacht zum Freitag für schwere Schäden gesorgt. Im Zollernalbkreis wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, am Bodensee musste ein Campingplatz mit 900 Menschen geräumt werden.

Bei schweren Unwettern über Bayern und Baden-Württemberg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. In Hechingen im Zollernalbkreis wurde ein 62 Jahre alter Mann in seinem Zelt von einem Baum erschlagen. Durch den Sturm sei ein Teil des Baumes entwurzelt worden und auf das Zelt des Mannes gestürzt, teilte die Polizei mit. Eine Frau habe die Leiche am Freitagmorgen entdeckt. Auch andernorts gab es Schäden durch umgestürzte Bäume und vollgelaufene Unterführungen, teilweise kam der Bahnverkehr zum Erliegen.

Vor allem rund um den Bodensee kam es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu „orkanartigen Böen“, die in der Spitze bis zu 140 Stundenkilometer schnell waren. „Solche Böen reißen solide gewachsene Bäume ohne Weiteres um“, sagte Martin Schwienbacher von der regionalen Wetterberatung München des DWD. Das „Gewittercluster“ habe sich zuvor über der Schweiz gebildet.

Anwohner helfen bei Rettung

Besonders schwer fiel den Rettungskräften die Bergung eines 78 Jahre alten Mannes in Sechselberg bei Aalen, der durch einen umgestürzten Baum im Wald eingeklemmt und schwer verletzt worden war. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Rettungshubschrauber wegen des Unwetters nicht starten. Der Mann wurde durch einen kleinen Rettungstrupp zu Fuß per Trage mitten im Unwetter über die kaum passierbaren Wege transportiert. Anwohner hätten Bäume von der Strecke geräumt, sodass der Rentner schließlich in einen Geländewagen gebracht und ins Krankenhaus gefahren werden konnte.

Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee stürzten mehrere Bäume um, sechs Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Aus Sicherheitsgründen räumten die Behörden den Platz, rund 900 Camper verbrachten die Nacht in der Inselhalle, so ein Polizeisprecher. Im nahe gelegenen Friedrichshafen wurde zudem ein Zeltlager geräumt. Rund 300 Menschen mussten die Nacht auf Freitag in einer Turnhalle verbringen.

Umwetter über Süddeutschland

Biker von Unwetter überrascht

Bei einem Motorradtreffen im schwäbischen Ort Nördlingen wurden zahlreiche Biker vom Unwetter überrascht. Zehn Menschen seien von umherfliegenden Teilen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. In Dachau wurde eine Frau verletzt, als ein Baum auf ihr Wohnhaus stürzte.

Auch am Freitag blieb es im Südwesten weiter stürmisch. Laut DWD-Vorhersage sollte es in der Nacht zu Samstag zu Unwettern mit Regen, Hagel und schweren Sturmböen mit rund 100 Kilometern pro Stunde kommen.