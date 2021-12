Explosion mögliche Ursache : Ein Schwerverletzter nach Einsturz eines Hamburger Mehrfamilienhaus

Aktualisiert am

Die Trümmer der eingestürzten Fassade an einem Haus im Hamburger Stadtteil Ottensen Bild: dpa

Bei einer Explosion oder Verpuffung in einem Hamburger Mehrfamilienhaus ist am Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich das Unglück in einem dreigeschossigen Wohnhaus im Stadtteil Ottensen.

Auf ersten Bildern vom Ort des Geschehens war zu sehen, dass nahezu die gesamte Fassade des Gebäudes einstürzte. Mauerbrocken und andere Trümmerteile bedeckten die Straße vor dem Haus unweit des Bahnhofs Altona. Auch Autos wurden dadurch beschädigt.

Nähere Angaben machten Feuerwehr und Polizei zunächst noch nicht. Die Lage werde noch erkundet, hieß es in einer ersten Meldung der Feuerwehr. Die Ursache der Explosion sei noch unklar.