Seit einem Jahr vermisst : So gibt es einfach kein Ende

Die bei der Flut im Sommer 2021 zerstörte historische Bogenbrücke in Rech ragt in die Ahr hinein. Sie wurde noch nicht wieder repariert. Bild: dpa

Gegen ein Uhr in der Nacht ist es wohl passiert, ganz genau kann das keiner sagen. Gegen ein Uhr in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 erfassten Wassermassen die 59-jährige Elvira Neufeld, ihren 70-jährigen Ehemann Johann und den gemeinsamen Sohn Frank, 22, dort, wo die Familie zu Hause war, im Stadtteil Heppingen von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Starkregen des vorangegangenen Tages und die nahe liegende Ahr nahmen ihnen das Leben.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Kurz nach Mitternacht verschickte Frank Neufeld per Whatsapp noch ein Video, das – aufgenommen von der Terrasse des neufeldschen Doppelhauses – zeigt, wie das Wasser im Garten steigt. Es war deutlich mehr, als sie es kannten; wer an der Ahr wohnt, ist Hochwasser gewohnt. Aber es schien noch nicht bedrohlich. Danach muss der Anstieg rapide gewesen sein. Bei schnell steigendem Pegel entschieden die drei Neufelds vermutlich, das Haus zu verlassen, um sich auf eine dem Haus gegenüberliegende Erhebung zu flüchten, die Landskrone, die gut 250 Meter in den Himmel ragt, auf der Wein wächst und weiter oben Wald. In der Nachbarschaft hatte es zuvor eine Bewegung Richtung Berg gegeben. Anwohner berichten von mehreren schlagartig ansteigenden Flutwellen, die wohl mit eingerissenen Brücken zu tun hatten. Vermutlich beim Überqueren der Straße wurden Vater, Mutter und Sohn von der reißenden Strömung erfasst. Zwei Wochen später fand man die sterblichen Überreste von Johann Neufeld etwa einen Kilometer stromabwärts, die von Elvira eine weitere Woche danach noch ein paar Kilometer weiter Richtung Rhein. Frank Neufeld gilt noch immer als vermisst.