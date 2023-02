Serkan Eren ist mit seiner Stuttgarter Organisation Stelp in der türkischen Krisenregion. Im Interview berichtet er von seiner Arbeit, Dörfern, in denen noch keine Hilfe ankam, und menschlichen Tragödien.

Herr Eren, Sie sind mit Ihrer Stuttgarter Hilfsorganisation STELP seit fünf Tagen in der türkischen Erdbebenregion. Wie stellt sich die Situation jetzt dar?

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Die Lage ist immer noch chaotisch und dramatisch. Weil das von dem Erdbeben getroffene Gebiet unglaublich groß ist, ist in vielen ländlichen Regionen immer noch so gut wie keine Hilfe angekommen. Ich habe hier niemanden getroffen, der nicht mindestens einen Angehörigen oder engen Freund verloren hat. Das ist menschlich sehr tragisch. Die Stadt Antakya existiert nicht mehr – dort sieht es aus wie nach zehn Jahren Krieg. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war im vergangenen Jahr vier Monate in der Ostukraine. In den Städten hier werden immer noch im Zehn-Minuten-Takt Leichen aus den Schuttbergen gezogen, häufig können sie nur notdürftig mit Teppichen oder Zeitungen bedeckt werden. Es ist wie in einem Katastrophenfilm: Es ist drei Uhr in der Nacht, alle Menschen schlafen, dann kommt das Beben, es setzt ein Schneesturm ein, die Temperaturen sind so niedrig, dass die Menschen erfrieren, dann kommt keine Hilfe oder erst nach langen Qualen.

Gelingt es jetzt noch, Menschen lebend zu bergen?

Erstaunlicherweise ja. Vor Ort konnte ein 15 Jahres altes Mädchen nach vier Tagen und zwei Stunden aus dem Schutt gezogen werden, sie lag unter drei Stockwerken. Das war ein sehr emotionaler Moment. Es ist ein Wunder, dass sie angesichts dieser Temperaturen überleben konnte – sie hatte nur ein geschwollenes Gesicht. Diese vier Tage müssen das Mädchen schwer traumatisiert haben.

Welche Verkehrswege sind benutzbar, wie ist die Versorgungssituation?

Nur der Flughafen in Adana war die gesamte Zeit geöffnet, nur dort im Westen funktionieren die Lieferketten, sind Supermärkte mit Lebensmitteln zuverlässig versorgt. In Adana sind nur zwölf Gebäude zerstört worden. Alles, was östlich davon liegt, wurde zerstört. Die großen Straßen sind befahrbar, aber es kommen viele Menschen, die mit blindem Aktionismus helfen wollen, das behindert die professionellen Helfer. Wer keinen Bagger bedienen kann, wer keine Ausbildung als Katastrophenhelfer, Krankenpfleger oder Arzt hat, der kann relativ wenig tun. Deshalb stehen die Rettungswagen oftmals im Stau, weil die Straßen verstopft sind mit Autos von Leuten, die irgendwie helfen wollen.

Wie unterscheidet sich das Vorgehen der türkischen Hilfsorganisationen von den internationalen?

Zum Wochenanfang sah ich hier fast ausschließlich türkische Organisationen, nach und nach kamen dann Hilfsorganisationen aus dem Ausland. Kürzlich sah ich ein Rettungsteam aus Österreich, die bringen natürlich eine viel bessere technische Ausrüstung mit als die hiesigen. Auch die Koordination der Einsätze ist verbesserungswürdig: Es gibt Regionen mit einer Überversorgung und welche mit einer Unterversorgung.

Gibt es Regionen, in die die Helfer noch gar nicht vorgedrungen sind?

Das kann sein – stellen Sie sich vor, in Deutschland ist ein derart großes Gebiet von einem Beben dieses Ausmaßes betroffen, dann ist es auch bei uns nahezu unmöglich, jedes Dorf sofort zu versorgen.

Wie hilft Ihre Organisation?