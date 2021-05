Zwei Tote : Tribüneneinsturz in Synagoge bei Jerusalem

Aktualisiert am

Tribüneneinsturz in Synagoge bei Jerusalem

In einer israelischen Siedlung in der Nähe Jerusalems ist in einer Synagoge eine Tribüne eingestürzt. Zwei Menschen starben dabei. Die Juden feierten gerade das Schavuot-Fest.

Beim Einsturz einer Tribüne in einer Synagoge nahe Jerusalem sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um einen 40-jährigen Mann und einen zwölfjährigen Jungen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am Sonntagabend mit. Verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden demnach 167 Menschen, darunter fünf Schwerverletzte.

Nach Angaben der Polizei war die Tribüne überfüllt. Ermittlungen wurden demnach aufgenommen. Das Unglück ereignete sich in der israelischen Siedlung Givat Zeev im Westjordanland. Diese liegt im Nordwesten Jerusalems.

Am Sonntag begann das Schavuot-Fest. An diesem gedenken fromme Juden der angenommenen Übergabe der Thora, der jüdischen Bibel, durch Gott an Moses. Sie soll nach biblischer Überlieferung auf dem Berg Sinai erfolgt sein. Dieses Gebiet steht heute wieder unter ägyptischer Herrschaft. Schavuot ist auch ein Ernte-Feiertag.

Ende April war es im Norden Israels bei einem Fest anlässlich des jüdischen Feiertages Lag Baomer zu einer Massenpanik gekommen. Mehr als 40 Menschen starben.