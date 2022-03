Dürre in Nordafrika : Auch Beten hilft nicht

Auch die Gebete haben nicht geholfen. Der Himmel über Marokko öffnete sich nicht. Er blieb gnadenlos blau, keine Regenwolken zogen auf. Seit fünf Monaten erlebt das nordafrikanische Land die schlimmste Trockenheit seit drei Jahrzehnten. Anfang Februar rief Mohamed VI. die 41 Millionen Marokkaner zu einem nationalen Gebetstag auf. Der König, der zugleich Anführer der Gläubigen ist, ließ in den Moscheen entsprechende Predigten verlesen. Es ist nicht das erste Mal, dass Marokko „den Allmächtigen bittet, seinen wohltätigen Regen auf die Erde zu ver­teilen“. Und immer häufiger sucht die lang andauernde Dürre auch die anderen Länder im Norden Afrikas heim.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Zwei Wochen nach dem Gebetstag ­verkündete der König ein Nothilfeprogramm. Die marokkanische Regierung befürchtet massive Ernteausfälle und kommt den Bauern mit zehn Milliarden Dirham zur Hilfe; das sind umgerechnet mehr als 930 Millionen Euro. Auf den Straßen kam es schon zu ersten Demonstrationen. Alles wird teurer: Grundnahrungsmittel, Energie, dazu kommt die galoppierende Inflation. In Alhad, 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Rabat, plünderte eine wütende Menschenmenge die Gemüse- und Fleischstände des Basars. Die Regierung versprach, auch den Bürgern zu helfen.

Aber die Preise werden weiter steigen. Wenn es so trocken bleibt wie in den vergangenen Wochen, wird von der ein­heimischen Getreide- und Gemüseernte kaum etwas übrig bleiben. Angesichts verdorrender Halme haben Bauern die Weizenernte schon aufgegeben. Sie klagen darüber, dass das Gras nicht mehr reiche, um ihre Tiere zu füttern.

Zweite große Plage nach der Pandemie

Die Bauern ernähren nicht nur das Land, Marokko lebt von der Landwirtschaft. Sie ist vor dem Tourismus der zweitwichtigste Wirtschaftssektor. Mehr als ein Drittel aller Arbeitsplätze hängen von ihr ab. Mit der Dürre trifft Marokko in weniger als zwei Jahren nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie die zweite große Plage. Covid-19 ließ den Tourismus zusammenbrechen, monatelang blieben die Grenzen geschlossen. Zuletzt hatten die Behörden bis Anfang Februar ein weiteres Mal alle Verbindungen ins Ausland gekappt, um die Verbreitung der Omikron-Variante aufzuhalten.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Die Bauern sind die größten Wasserkonsumenten des Landes. Auf die Felder und in die Ställe fließen nach Regierungsangaben 87 Prozent der knappen Ressource. Marokko ist einer der wichtigsten Obst- und Gemüseproduzenten Afrikas, ein großer Teil der Ernte geht in den Export. Nach Europa liefert Marokko Tomaten, Zitrusfrüchte und immer mehr Avocados. Wegen der ausbleibenden ­Niederschläge geht auch das Futter für die Tiere zur Neige. Hirten treiben ihre Herden über Wiesen, die langsam zu Wüsten werden. Züchter beginnen deshalb, ihre Tiere zu verkaufen, obwohl die Preise niedrig sind. Die Regierung will jetzt ­Futtermittel subventionieren, die jedoch auch aus Osteuropa stammen, wo nun Krieg herrscht. Aus der Ukraine und aus Russland kommen Getreide, Mais und Düngemittel.

In Marokko konkurrieren immer mehr Menschen um das Wasser. Seit Jahren wächst die Bevölkerung. Normalerweise füllt der Winterregen die rund 140 Stauseen. Aber sie sind derzeit nur gut zu einem Drittel gefüllt. Sie werden fast nur noch für die Trinkwasserversorgung genutzt, für die Bewässerung der Felder und Plantagen ist nicht genug da. Bauern fangen an, auf eigene Faust Brunnen zu graben, das lässt den Grundwasser­spiegel weiter sinken. Mitten im Winter haben Städte wie Marrakesch und Oujda mit ersten Rationierungen begonnen: Parks dürfen nur noch nachts gegossen, Schwimmbäder nur einmal im Jahr gefüllt werden. Andere Städte wollen ­diesem Vorbild folgen.

Die Prognosen sind düster

Selbst wenn der erhoffte Frühlings­regen noch einsetzen sollte, sind die Prognosen düster. Marokko tut zwar für den Klimaschutz so viel wie wenige ­andere Länder, nutzt Sonnen- und Wind­energie und verringert den Ausstoß von Treibhausgasen. Doch der Klimawandel ist kaum zu stoppen. Nach Einschätzung von Fachleuten wird er dazu führen, dass nicht nur in Marokko, sondern in der ganzen Region die Niederschläge weiter zurückgehen, während die Temperaturen stark steigen. Im vergangenen Sommer hatte eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 50 Grad die Maghreb-Region heimgesucht. In Tunesien und Algerien brachen Waldbrände aus, bei denen ­Dutzende Menschen ums Leben kamen. In Marokko war 2020 das heißeste Jahr, das bisher registriert wurde. Während es in der Vergangenheit in jedem Jahrzehnt ein Dürrejahr gab, ist das jetzt alle drei bis vier Jahre der Fall.

Mehr zum Thema 1/

Die Weltbank warnt deshalb davor, dass Klimawandel und Wasserknappheit in Marokko dramatische Folgen haben könnten. 1,9 Millionen Menschen könnten sich bis 2050 gezwungen sehen, ihre Wohnorte zu verlassen. In ganz Nord­afrika könnten es schlimmstenfalls bis zu 19 Millionen Klimamigranten sein.