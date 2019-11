Täter ist flüchtig : Drei Verletzte durch Messerattacke in Den Haag

Polizisten stehen in der Grote Marktstraat in Den Haag. Bild: dpa

Ein weiterer Angriff erschüttert den Freitag: Im niederländischen Den Haag sind bei einer Messerstecherei laut Polizei drei Menschen verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es in einer Einkaufsstraße „Grote Marktstraat“ in Den Haag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aufgrund des „Black Fridays“ hätten sich viele Menschen in der Einkaufsstraße aufgehalten, schreibt der „Telegraaf“.

Rettungskräfte seien im Einsatz. Die Polizei suchte nach einem Mann im Alter von Mitte 40 bis 50 Jahren, mit einer dunklen Hautfarbe im Jogginganzug. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Zudem ruft die Polizei dazu auf, Aufnahmen des Vorfalls der Polizei zu übermitteln.

Zuvor hatte im Zentrum Londons eine Messerattacke gegeben, bei der die Behörden einen terroristischen Hintergrund sahen. Die Polizei erschoss den Verdächtigen, der eine Bombenattrappe am Körper trug und von Passanten auf der London Bridge überwältigt worden war.