Drei Tote : Ultraleichtflugzeug stürzt auf Wohnhaus in Wesel

Einsatz in Wesel: Ein Ultraleichtflugzeug ist in ein Wohnhaus gestürzt. (Symbolbild) Bild: dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag ein kleines Flugzeug in ein Mehrfamilienhaus in Wesel gestürzt. Die Einsatzkräfte bargen drei Tote, ihre Identität ist noch unklar. Ein Kind wurde leicht verletzt.