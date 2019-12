Drei Tote nach Lawine : Hätte die Talabfahrt gesperrt werden müssen?

Am Samstag starben drei Menschen bei einem Lawinenabgang in Südtirol. Der Betreiber sah keine akute Gefahr, der Lawinenlagebericht warnte jedoch vor Triebschnee-Ansammlungen.

Nach dem Lawinenabgang mit drei Toten im Skigebiet Schnalstal in Südtirol am Samstag ist offen, ob das Unglück hätte verhindert werden können. Die Schnalstaler Gletscherbahn teilte mit, erfahrene Mitarbeiter prüften jeden Tag, auch unter Einbeziehung der örtlichen Lawinenkommission, die Lage, bevor sie die Pisten freigäben. So sei es auch am Unglückstag geschehen. „Unsere Mitarbeiter haben in der Früh die Lage bewertet und keine Gefahr erkannt. Hätten sie Zweifel gehabt, hätten sie die Talabfahrt ganz bestimmt nicht für den Betrieb freigegeben“, hieß es in einer Mitteilung der Gletscherbahn. Laut einem Sprecher der Carabinieri in Bozen habe am Samstag keine akute Lawinengefahr bestanden.

Ein anderes Bild ergibt sich jedoch aus dem für Samstag gültigen offiziellen Lawinenlagebericht. Dort wurde für Südtirol vor schon älteren Triebschnee-Ansammlungen als Hauptgefahr gewarnt. Berichten zufolge erklärten Bergretter, die Talabfahrt am Schnalstaler Gletscher sei „häufig stark lawinengefährdet“.

Bei dem Unglück waren eine 35 Jahre alte Frau und zwei sieben Jahre alte Mädchen aus Deutschland ums Leben gekommen. Die Frau und eines der Kinder konnten nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden. Das andere Mädchen wurde reanimiert und mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Trient gebracht, wo es laut „Südtirol Online“ am Samstagabend starb. Bei zwei der Getöteten handelt es sich um Mutter und Tochter. Die Frau war nach Medienangaben Soldatin der Bundeswehr.

Der Vater und der elf Jahre alte Bruder des tot geborgenen Mädchens erlitten Knochenbrüche und wurden ins Krankenhaus von Meran gebracht. Die Opfer stammen aus Hauteroda im Kyffhäuserkreis in Thüringen und aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. Die Skifahrer waren laut Berichten auf der Piste auf der Talabfahrt unterwegs, als sie am Samstag kurz nach Mittag von der Lawine verschüttet wurden. Der Anriss befand sich auf 3200 Metern Höhe. Die Lawine war rund 200 Meter breit und einen Kilometer lang. Etwa hundert Einsatzkräfte von Bergrettung und Feuerwehr sowie drei Rettungshubschrauber und eine Hundestaffel waren in dem Gletscherskigebiet im Einsatz.

Am Wochenende kam es in den Alpen noch zu weiteren Lawinenunglücken. Ein deutscher Tourengeher kam in der Schweiz ums Leben. Der Mann aus Baden-Württemberg hatte mit seinem Sohn auf dem Weg zum Stieltihorn die Skipisten verlassen. Auf 2700 Metern Höhe wurde er von einer Lawine mitgerissen. Auch in den Dolomiten kam am Sonntag ein Skifahrer in einer Lawine um.