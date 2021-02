In Neckarsulm : Drei Personen durch Explosion in Lidl-Gebäude verletzt

Bei einer Explosion in einem Gebäude der Discount-Kette Lidl sind in Neckarsulm drei Personen verletzt worden. Die Explosion soll durch eine Briefbombe verursacht worden sein.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr stehen in einem Industriegebiet vor einem Verwaltungsgebäude, in dem durch eine Explosion drei Personen verletzt wurden. Bild: dpa

Eine Explosion in einem Gebäude der Discount-Kette Lidl in Neckarsulm hat am Mittwoch-Nachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften geführt. Eine Sprecherin von Lidl bestätigte insoweit einen Bericht der „Heilbronner Stimme“, ohne aber zunächst Details zu nennen. Sie kündigte für den Abend eine Pressemitteilung des Konzerns an, der mehrere tausend Filialen in Deutschland betreibt.

In der Lokalzeitung ist die Rede davon, dass bei dem Vorfall um 14.50 Uhr drei Mitarbeiter verletzt worden seien, die allesamt ins Krankenhaus gebracht wurden. In zwei Fällen seien die Verletzungen leichter, in einem Fall etwas schwerer. Der Bereich sei großflächig abgesperrt. Das Gebäude von Lidl sei evakuiert worden. Es hätten sich darin etwas mehr als hundert Mitarbeiter aufgehalten.

Laut dem Bericht der Lokal-Zeitung war die Explosion durch eine Briefbombe verursacht worden. In dem Artikel wird auch darauf verwiesen, dass es am Vortag in der Warenannahme des Getränkeherstellers Wild im nahen Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ebenfalls eine Explosion gab, die auf ein Paket zurückgeführt werde. Die Firma Wild ist unter anderem für die Marke Capri-Sun bekannt (ehemals Capri Sonne). Ob es einen Zusammenhang gebe, sei noch unklar. Dort war das Paket vom Landeskriminalamt zur Untersuchung mitgenommen worden.