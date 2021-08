„Dixie Fire“ : Kalifornien erlebt Waldbrand historischen Ausmaßes

Aktualisiert am

Rund 187.500 Hektar Land wurde vom derzeit wütenden Feuer in Kalifornien zerstört. Damit hat der Waldbrand eine historische Dimension erreicht. Die Feuerwehr erwartet, dass der Kampf gegen die Flammen noch zwei Wochen dauert.

Greenville in Kalifornien: Das Dixie Fire verwüstete bereits rund 187.500 Hektar Land. Bild: AFP

Das in Nordkalifornien wütende „Dixie Fire“ hat sich zum zweitgrößten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats ausgeweitet. Wie die Behörden mitteilten, hat das riesige Feuer bis Sonntagmorgen (Ortszeit) 187.562 Hektar Land vernichtet – eine Fläche, die größer ist als Los Angeles. Damit hat das „Dixie Fire“ das „Mendocino Complex Fire“ von 2018 als zweitgrößter Brand in der Geschichte Kaliforniens abgelöst.

Das seit Mitte Juli wütende „Dixie Fire“ ist derzeit der größte aktive Waldbrand in den USA. Erst gut ein Fünftel des Feuers konnte nach Angaben der Feuerwehr bislang unter Kontrolle gebracht werden.

Rund 5000 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Nachlassender Wind und eine höhere Luftfeuchtigkeit verschafften den Einsatzkräften am Wochenende zwar eine Verschnaufpause, Mitte kommender Woche werden aber wieder Spitzentemperaturen von 38 Grad Celsius erwartet. Die Feuerwehr geht davon aus, das Feuer erst in zwei Wochen löschen zu können.

Tausende Menschen flohen bereits vor den Flammen. Am Samstag waren in der abgebrannten früheren Goldgräber-Stadt Greenville zudem fünf Menschen als vermisst gemeldet worden.

Eine langanhaltende Dürreperiode, die laut Experten auf den Klimawandel zurückzuführen ist, hat große Teile des Westens der USA besonders anfällig für Waldbrände gemacht. Bis Ende Juli wurden in Kalifornien bereits 250 Prozent mehr Fläche durch Brände zerstört als 2020. Dabei galt das vergangene Jahr mit Blick auf die Waldbrände als das schlimmste in der jüngeren Geschichte des Bundesstaats.