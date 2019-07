Brände in der Arktis : Das neue Gesicht des Klimawandels

Weite Mooslandschaften, zerklüftete Felsen und tiefblaue Seen inmitten von Eis und Schnee – so malerisch ist die Landschaft im Nordwesten von Grönland. Ein von Menschen kaum besiedelter Fleck in dieser Gegend, der jährlich von nur wenigen hundert Wanderern besucht wird, ist nun zum Herd mehrerer arktischer Brände geworden. Ob die Feuer von Menschen verursacht wurden oder beispielsweise durch einen Blitzschlag, lässt sich im Nachhinein kaum nachvollziehen. Jedenfalls gibt es in diesem Sommer mehr Brände als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Den Leiter des Globalen Feuerzentrums in Freiburg (GFMZ), Johann Georg Goldammer, interessiert an den arktischen Bränden die Schnittstelle zwischen menschlichem Wirken und natürlichen Gewalten. Nicht jede Veränderung der Natur ist menschengemacht, nicht jeder neue Wetterrekord ein Resultat des Klimawandels. Diese Unterscheidung ist Goldammer auch im Hinblick auf die arktischen Brände wichtig.

Wärme und Trockenheit

Doch auch global sind in den vergangenen Jahren ausgeprägte Klima- und Wetterphänomene zu beobachten, die als ungewöhnliche Ausreißer mit drastischen Schwankungen deutlich werden: heftige Starkregen, langanhaltende Dürreperioden, Mini-Tornados – das alles sind Wetterphänomene, die früher in der gemäßigten Klimazone nicht oder kaum vorkamen. Flächenbrände wie in der Arktis sind für Goldammer zunächst ein Zeichen globaler Veränderungen. Sie sind nicht zwingend auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern können auch aus natürlichen Phänomenen oder menschlichen Einflüssen resultieren.

In der Arktis wüten gleich mehrere Brände ungewöhnlich großen Ausmaßes: in Sibirien, in Kanada und auch in Grönland. Arktische Feuer sind kein neues Phänomen. Bereits 2017 waren dort Brände vergleichbaren Ausmaßes aufgetreten. 2018 fielen sie geringer aus. Am 10. Juli registrierte man nun auf Satellitenbildern abermals weitreichende Brände, die deutlich größer sind als im vergangenen Jahr. Seit Anfang Juni hat der „Copernicus Atmosphere Monotoring Servis“ (CAMS) über 100 anhaltende und große Feuer im arktischen Zirkel gezählt. Während bei den Bränden in Grönland zwar die Satelliten-Bilder von einem ähnlich großen Ausmaß zeugen wie im Jahr 2017, ist dort noch nicht bekannt, wie viel Fläche von den Bränden betroffen ist. In Alaska und Sibirien brennt laut dem CAMS zusammengerechnet bereits eine Fläche von fast 100.000 Fußballfeldern.

Die Meldung geht einher mit Temperaturrekorden in den nördlichsten bewohnten Regionen. In der Hafenstadt Archangelsk am russischen Polarmeer zeigte das Thermometer schon Mitte Mai hochsommerliche 29,1 Grad, und die nördlichste aller dauerhaft bewohnten Siedlungen der Erde im nordkanadischen Alert, das weniger als 900 Kilometer vom Nordpol entfernt liegt, verzeichnete im Juli 21 Grad – ein verblüffender Rekord, denn die Durchschnittstemperatur liegt dort im Juli bei 3,4 Grad.