Burma : Deutscher Tourist durch Mine getötet

Aktualisiert am

In Burma ist ein deutscher Tourist durch eine Landmine getötet worden. Der Mann war laut Presseberichten im Gebirge in der Nähe des Ortes Hsipaw im Bundesstaat Shan unterwegs gewesen. Das Gebiet ist bei Wanderern beliebt, soll laut Behörden aber für Touristen offiziell eigentlich nicht offen sein. Es kommt in der Umgebung zu Gefechten zwischen Regierungstruppen und Rebellenarmeen. Das Auswärtige Amt rät deshalb auch von Reisen dorthin ab. Es warnt unter anderem vor „ungekennzeichneten Minenfeldern“.

Burma hat Jahrzehnte des Bürgerkriegs hinter sich. Im Jahr 2018 stand das südostasiatische Land laut Internationaler Kampagne für das Verbot von Landminen auf Platz vier bei der Zahl der Minenopfer. Burma war auch das einzige Land der Welt, in dem im vergangenen Jahr auch Regierungstruppen Landminen gelegt haben.

Im Jahr 2016 waren in der Nähe des Unglücksorts schon einmal zwei deutsche Touristen und ihr Touristenführer bei einer Minenexplosion verletzt worden. Eine Begleiterin des Deutschen, die laut Presseberichten Argentinierin sein soll, stand demnach nach dem Unglück unter Schock.