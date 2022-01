Weltkriegsbombe : Deutscher Blindgänger verursachte Unfall auf britischem Fischerboot

Aktualisiert am

Eine deutsche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat im Dezember 2020 einen Unfall mit mehreren Verletzten auf einem Fischerboot vor der englischen Grafschaft Norfolk verursacht. Wie die britische Stelle für Seeunfalluntersuchung, die „Marine Accident Investigation Branch“, am Donnerstag mitteilte, hatten sich „höchstwahrscheinlich“ die Netze der Fischer an dem Blindgänger verfangen.

Möglicherweise wurde die Bombe über den Meeresboden geschleift und verfing sich an einem Hindernis, zum Beispiel einem Felsbrocken. Der Sprengsatz detonierte am Meeresgrund. Die dadurch ausgelöste Stoßwelle war so stark, dass sie das Fischerboot heftig ins Schwanken brachte. Fünf der sieben Besatzungsmitglieder wurden schwer verletzt.

Auch das Fischerboot wurde am Rumpf und der Maschine schwer beschädigt. Die Mannschaft wurde vom Rettungsboot eines Schiffs aufgenommen, das gerade in der Nähe war, und später ins Krankenhaus gebracht. Experten stellten nun fest, dass es sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe deutscher Machart aus dem Zweiten Weltkrieg handelte.