Herr Steven Bayer, Sie sind seit Dienstagmorgen als Einsatzleiter mit Ihrer unter dem Dach der Vereinten Nationen tätigen Rettungsorganisation „International Search and Rescue“ (ISAR) in Kirikhan in der Nähe der syrischen Grenze im Einsatz. Wie läuft er ab?

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Unsere 45 Einsatzkräfte und sieben Suchhunde waren als erstes internationales Team hier in der türkischen Region Hatay angekommen. Wir hatten uns nur wenige Stunden nach dem Erdbeben vom Flughafen Köln/Bonn aus noch am Montag auf den Weg gemacht. Sie erreichen mich im Basislager – das ist ein erhöhter, sicherer Platz in der Stadt. Auch die Kollegen vom Technischen Hilfswerk haben hier mittlerweile ihre Zelte aufgeschlagen. Nach einer durchgearbeiteten Nacht mit meinem Team habe ich gerade (Donnerstagnachmittag, Anm. der Redaktion) drei Stunden geschlafen. Gleich machen wir uns wieder zu unserer aktuellen Einsatzstelle in der Stadt auf, um die Tagschicht abzulösen. Es handelt sich um ein komplett eingestürztes Haus. Wir sind schon seit vielen Stunden dabei, dort eine Verschüttete zu bergen. Wir hoffen, dass die 40 Jahre alte Frau durchhält. Ich hatte in der Nachtschicht Kontakt zu ihr, wir konnten sie per Infusionsleitung mit Fruchtsaft versorgen. Sie scheint in einem relativ guten Zustand.

Wie versuchen Sie, an die Frau heranzukommen?

Die Frau liegt sehr tief unter Trümmern. Mehrere Stockwerke und Decken liegen quer übereinander. Die Trümmer sind sehr instabil. Deshalb müssen wir äußerst behutsam vorgehen, viel abstützen, uns langsam vorarbeiten, weil jederzeit weitere Gebäudeteile kollabieren könnten. Wir setzen ganz vorsichtig Aufbrechhämmer, Betonkettensägen, Trennschleifer und Kernbohrgeräte ein, holen ganz viele Trümmerstücke von Hand heraus. Es geht um einen sicheren und schnellen Weg zu der Frau. Wir dürfen sie nicht in zusätzliche Gefahr bringen – und uns auch nicht. Wir haben deshalb Fachkräfte, die 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit Trümmerstrukturen haben, die sich immer fragen: Was könnte wie nachrutschen?

Wie groß ist die Gefahr, die von Nachbeben ausgeht?

Sehr groß. Umso wichtiger ist es, den Rettungsweg behutsam freizumachen. So ein Nachbeben spürt man auch auf einem Trümmerkegel als gespenstische Vibration. Wir Einsatzkräfte ziehen uns dann zur Sicherheit rasch zurück, bis es zu Ende ist.

An wie vielen Trümmerkegeln haben Sie schon gearbeitet?

Das ist unsere fünfte Einsatzstelle. Davor haben wir an einem anderen Haus eine ältere Frau retten können. Sie lag hinter einem Kühlschrank, der wahrscheinlich verhinderte, dass sie ganz verschüttet wurde. Fünfzig Meter links daneben sind wir dann gleich zum nächsten Haus gerufen worden. Dort konnten unsere Hunde einen 16 Jahre alten Jungen orten. Das war ein besonders emotionaler Einsatz.

Warum?

Der Junge war eingeschlossen, aber nicht stark verletzt. Wir haben gut dreieinhalb Stunden gebraucht, um zu ihm vorzudringen – und dann kam er selbständig herausgekrochen. Das war ein besonderer Moment. Wir haben ihm zu Trinken gegeben, der Arzt in meinem Team hat einen ersten medizinischen Check gemacht und ihn dann in ein Krankenhaus bringen lassen.

Sind oft Angehörige an den Einsatzstellen?

Meist sind Familienmitglieder da. Und Sie können sich vorstellen, wie groß die Freude ist, wenn wir einen ihrer Lieben lebend aus den Trümmern rausbekommen.

Und wie groß das Leid ist, wenn jemand nur tot geborgen werden kann?

Oh ja, leider hatten wir das natürlich auch schon. Es gibt bei diesem ­Erdbeben wirklich sehr, sehr viele Tote. Wir haben unseren Fokus auf der Rettung. Aber wenn auf dem Weg zu einer verschütteten Person ein ­Leichnam liegt, bergen wird ihn ­natürlich und übergeben ihn den ­Angehörigen.

Wie leben diejenigen jetzt, die gerettet wurden oder sich selbst in Sicherheit bringen konnten? Haben die türkischen Behörden Zeltstädte erreichtet?

Das weiß ich nicht, weil wir uns voll und ganz auf das Retten konzentrieren. Aber was ich auf meinem Weg vom Basislager zu den Einsatzstellen sehe, sind Leute, die teilweise auf der Straße leben, manche schlafen in ihren Autos. Überall sieht man, wie Menschen sich an offenen Feuern zu wärmen versuchen, denn es ist ja sehr kalt.

Wie lange nach einem Beben gibt es Chancen, noch Lebende retten zu können?

Man geht von einer Frist von 72 bis 100 Stunden aus.

Mehr zum Thema 1/

Das heißt, der Wettlauf gegen die Zeit hat sich längst zugespitzt. Wie gehen Sie damit um?

Wer unter den Trümmern kein Wasser hat und sich nicht ein bisschen bewegen kann, der hat nach der Frist kaum noch eine Chance. Deshalb ist es uns von ISAR so wichtig, immer so schnell wie nur irgend möglich in den Einsatz zu kommen. Kaum waren wir am Dienstag in Kirikhan ange­kommen, riefen uns türkische Einsatzkräfte zu einem eingestürzten Haus, wo sie Klopf- und Rufzeichen wahrgenommen hatten. Wir machen seither im Schichtdienst rund um die Uhr weiter, bis die türkische Regierung entscheidet, dass die Rettung eingestellt wird und es nur noch um die Bergung von Toten geht. Gleich beginnt für mich und mein Team die nächste Nachtschicht.

Was sind die größten Herausforderungen Ihres Einsatzes?

Es ist die unfassbar großflächige Zerstörung. Mein Eindruck ist, dass hier in Kirikhan 80 Prozent der Gebäude eingestürzt sind oder jederzeit einstürzen könnten. Das Beben war zudem sehr lang und sehr schwer. Und vor allem passierte es mitten in der Nacht, überraschte die Leute im Schlaf, deshalb gibt es so viele Verschüttete. Ich war schon bei gut einem Dutzend großer Katastrophen im Einsatz, in Mexiko etwa oder auch nach der großen Explosion im Hafen von Beirut. Zerstörte Gebäude in dieser unfassbaren Menge wie hier in der Türkei habe ich aber noch nie gesehen.