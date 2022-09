Ökosystem belastet : Der Bodensee leidet unter dem Klimawandel

An manchen Uferabschnitten sind Landzungen und Kiesbänke zu sehen. In der Nähe von Konstanz trieben Ende August tote Aale im See. An der Mündung der Schus­sen bei Langenargen machte zur besten Urlaubszeit ein modrig riechender großer Algenteppich Ärger – der niedrige Wasserpegel im See und die Hitze hatten ihn begünstigt. Für Segler und Jachtbesitzer fiel die Saison so kurz aus wie selten zuvor. „Mein Boot war in diesem Jahr zwei Monate im Wasser“, sagt ein Segler in Friedrichshafen. „Mit einem Kiel von anderthalb Metern musste ich es Ende August schon auswassern.“ Der Pegelstand war so niedrig, dass das Boot nicht mehr aus dem Hafen hätte auslaufen können. Mindestens ein Drittel der Bootsbesitzer mit Liegeplatz im Hafen des Württembergischen Yachtclubs in Friedrichshafen verkürzte die Saison. Nur wenige setzten ihre Boote in einen Tiefwasserhafen um. „Das sind natürlich Komfortprobleme. Das wirkliche Problem ist das Austrocknen der Flüsse und der Klimawandel.“

Am württembergischen Seeufer, in Langenargen, erforschen zwei Einrichtungen des Landes Ursachen und Folgen des Klimawandels, nämlich das Institut für Seenforschung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und die Fischereiforschungsstelle, die dem Landwirtschaftsministerium untersteht. Der neue LUBW-Chef Ulrich Maurer sagte bei einem Besuch am See kürzlich: „Der Klimawandel ist da und nicht zu leugnen.“ Aber was bedeutet das für den Bodensee eigentlich?