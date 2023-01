Debatte in Österreich : Wer ist verantwortlich für die vielen tödlichen Skiunfälle?

In Österreich wird nach einer Reihe von schweren, teils tödlich verlaufenen Unfällen auf Skipisten über Haftungsfragen debattiert. Die Unfälle werden auch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht.

Ein Polizeihubschrauber schwebt am Neujahrstag nahe der Unfallstelle am Hintertuxer Gletscher Bild: dpa

In Österreich wird nach einer Reihe von schweren, teils tödlich verlaufenen Unfällen auf Skipisten während der vergangenen Tage darüber diskutiert, ob die Betreiber Pisten besser absichern, sperren oder aber die Wintertouristen mehr Eigenverantwortung zeigen müssten. Die Unfälle werden auch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht: Die milden Wintertemperaturen führen dazu, dass Pisten stärker vereist sind und neben den beschneiten Abfahrten teils felsiges Gelände freiliegt.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Am Mittwoch teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit, dass sie wegen eines tödlichen Skiunfalls am Neujahrstag im Zillertal Ermittlungen gegen die Hintertuxer Gletscherbahn und deren Betriebsleiter aufgenommen habe, um den Verdacht einer fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung zu prüfen. Untersucht werde demnach, ob die Verkehrssicherungspflichten eingehalten worden seien. Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, wurde ein Sachverständiger bestellt. Eine 28 Jahre alte Frau aus den Niederlanden war am Hintertuxer Gletscher auf einem eisigen und steilen Abschnitt gestürzt. Sie soll laut bisherigen Berichten etwa 100 Meter über die Piste gerutscht sein, ein Fangnetz durchbrochen haben und über 20 Meter im freien Flug gegen einen Baum geschleudert worden sein. Eine 27 Jahre alte Freundin, mit der sie unterwegs war, stürzte dort ebenfalls und wurde schwer verletzt. Eine halbe Stunde später stürzte eine 55 Jahre alte Deutsche im gleichen Abschnitt und erlitt schwere Verletzungen.

Ende Dezember hatten sich – ebenfalls in Tirol – weitere schwere Skiunfälle zugetragen. Ein 47 Jahre alter Belgier kam am 29. Dezember im Skigebiet St. Anton von der Piste ab, prallte gegen einen Baum sowie gegen Felsen und starb an der Unfallstelle. Tags zuvor waren zwei 17 Jahre alte Jugendliche aus Deutschland im Skigebiet Steinplatte in Waidring (Bezirk Kitzbühel) mit hoher Geschwindigkeit über den Pistenrand hinausgerast. Sie stürzten über ein mit Steinen durchsetztes und kaum mit Schnee bedecktes Gelände und erlitten tödliche Verletzungen.

Der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS), Peter Paal, sprach sich in der Austria Presse Agentur nachdrücklich dagegen aus, wegen solcher Vorfälle Pisten zu sperren. Paal, ein Anästhesist und Intensivmediziner an Kliniken in Salzburg und Innsbruck, äußerte pauschal, die Pisten seien „sehr gut präpariert für das, was derzeit geht“, die Betreiber könnten für Unfälle nicht in Haftung genommen werden. Vielmehr seien mehr ungeübte Skifahrer unterwegs, gerade nach der Corona-Zeit, „die Ski-Fitness sinkt“. Außerdem bestehe teilweise eine gewisse „Vollkaskomentalität“, notwendig sei aber mehr Eigenverantwortung.

Kunstschnee mache Pisten morgens „pickelhart“

Hinzu kämen schwierige Pistenverhältnisse: Abseits der Piste liege aufgrund der Witterung fast gar kein Schnee, wenn Fahrer durch Selbstüberschätzung oder hohes Tempo über den Pistenrand hinausgerieten, komme es folglich zu gefährlicheren Situationen. Der Kunstschnee mache die Pisten morgens „pickelhart“, nachmittags entstünden „Schneehaufen“. Vorsicht und Können seien gefragt. Insgesamt habe es in der bisherigen Wintersaison weniger Unfälle als im vergangenen Jahr, aber mehr tödliche Unfälle, nämlich 13 seit dem 1. November in Österreichs Skigebieten gegeben.

Der Präsident des Österreichischen Alpenvereins, Andreas Ermacora, verwies im ORF darauf, dass die Betreiber nur gegen jene Gefahren Vorkehrungen treffen müssten, mit denen Wintersportler nicht rechnen müssen, beispielsweise „Abbrüche über steiles Gelände oder Löcher auf der Skipiste“. Bäume neben der Piste seien nicht solche „atypischen“ Gefahren. Viele der tödlichen Unfälle seien auf Eigenverschulden zurückzuführen. „Wenn man über den Pistenrand hinausfährt und gegen einen Baum prallt, ist das sehr tragisch, man kann es aber dem Pistenbetreiber nicht anlasten.“ Mehr zu tun, als Hochsicherheitsnetze an besonders gefährlichen Stellen aufzustellen, sei „nicht üblich und wird auch von der Rechtsprechung nicht gefordert“. Doch reichten diese „B-Netze“ oft nicht aus, um schwere Unfälle zu verhindern. Daher befand Ermacora, Betreiber müssten sich schon die Frage stellen, ob eisige Pisten in Einzelfällen gesperrt werden müssten, wenn Verhältnisse wie derzeit herrschten.