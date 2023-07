Es war eine Nacht, die die Besatzung des Frachters „Fremantle Highway“ wohl niemals vergessen wird. Von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht brach ein Feuer auf dem etwa 200 Meter langen Schiff aus. 27 Kilometer nördlich der niederländischen Insel Ameland versuchte die Crew, den Brand zu löschen. Doch dieser breitete sich rasend schnell aus. Gegen 2.15 Uhr sollen die 23 Männer das Schiff dann verlassen haben – indem sieben von ihnen 30 Meter in die Tiefe sprangen.

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

„Einer nach dem anderen sprang“, sagte der Kapitän Willard Molenaar dem niederländischen Rundfunksender NOS. Sein Rettungsboot war als erstes an der Unglücksstelle. „Die waren echt in Not, sonst springt man nicht einfach so tief.“ Molenaar und seine Crew konnten sieben Menschen retten. Die übrigen 16 Personen wurden mit Hubschraubern von Bord geholt und in mehrere Krankenhäuser gebracht. Mehrere von ihnen sind verletzt, ein Mitglied der Besatzung des Frachters starb auf dem Rettungsboot.

Das am Donnerstag immer noch brennende Frachtschiff ist mittlerweile leicht nach Westen abgedriftet. Nach den Angaben eines Sprechers der Küstenwache ­befand es sich etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling. Mithilfe eines Notkabels sei der Frachter mit einem Schlepper verbunden. Die Küstenwache werde zusammen mit dem Bergungsunternehmen nun das weitere Vorgehen beraten.

Zu hohe Temperaturen an Bord

Die Rettungskräfte stoppten die Kühlung des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste am Donnerstag allerdings vorerst. Die Gefahr sei zu groß, dass zu viel Meerwasser ins Schiff gelange, teilte die Küstenwache mit. Dadurch könne der Frachter instabil werden. Am Donnerstagvormittag war geplant gewesen, mit einem Flugzeug über den Frachter zu fliegen und aus der Luft zu kontrollieren, ob die Temperatur gefallen ist.

Die große Herausforderung bei der ­Löschung: Bisher war es schlichtweg zu heiß, um an Bord zu gehen. Deswegen versuchten die Einsatzkräfte, das Schiff von beiden Seiten mithilfe von Löschbooten zu kühlen. Da sich das Feuer im Inneren des Schiffs befindet, kann es nicht direkt ­gelöscht werden. „Das ist ja eine große Hülle, in der es innen brennt. Ich kann nur von außen Wasser draufgeben, ich komme also nicht rein, ich habe keine Öffnung, wo ich irgendwo sinnvoll Löschmittel einsetzen kann“, sagte der Schiffssicherheits­experte Lars Tober von der Gesellschaft für Sicherheitstechnik und Schiffssicherheit Ostsee am Donnerstag im ZDF. Die Küstenwache geht davon aus, dass der Frachter noch tagelang brennen wird.

Mittlerweile gibt es aussagekräftige Hinweise auf eine mögliche Ursache des Brands. „Das Feuer hat begonnen in der Batterie eines elektrischen Autos“, heißt es im Funkverkehr der Rettungskräfte aus der Nacht zu Mittwoch, nachdem sie Kontakt mit dem Kapitän hatten. Teile des Funkverkehrs veröffentlichte der niederländische Fernsehsender RTL auf seiner Homepage. Nach den Angaben der Reederei befinden sich 3800 Autos auf dem Schiff – darunter auch 25 elektrische. Wie dem Funkverkehr zu entnehmen ist, soll ein Elektroauto explodiert sein.

„Havariekommando ist vorbereitet“

Die Angst vor einer Umweltkatastrophe durch auslaufendes Öl ist groß. „Meine Gedanken sind heute morgen in Europa und bei den Einsatzkräften, die versuchen eine Katastrophe zu verhindern und bei den Crewmitgliedern“, schrieb Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) auf der Plattform X, ehemals Twitter. Der Nationalpark Wattenmeer sei in Gefahr. Es sei nun geboten, einen Bergungsplan zu entwickeln. „Deutschland wird alles zur Verfügung stellen, was helfen kann.“ Ähnlich äußerte sich Verkehrsminister Volker Wissing (FDP): „Das Havariekommando ist vorbereitet und wird in enger Abstimmung helfen.“