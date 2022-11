Niedersachsen : Dackel bleibt sieben Wochen lang bei totem Frauchen

Eine vermisste Frau ist nach sieben Wochen tot an der Rögnitz gefunden worden. Ihr Hund war die Zeit über an der Seite seines toten Frauchens geblieben.

Am vergangenen Dienstag ist an der Rögnitz in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus die Leiche einer Frau entdeckt worden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine seit dem 8. September vermisste Frau aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Polizei hat außerdem ihren Dackel gefunden, der rund sieben Wochen bei seinem toten Frauchen geblieben war.

Die 78 Jahre alte Frau sei am Tag ihres Verschwindens auf dem Rückweg vom Tierarzt gewesen. Da sie noch nicht lange in Lübtheen gewohnt hatte, habe sie wohl die Orientierung verloren, heißt es von der Polizei. Sie habe von unterwegs immer wieder über ihr Handy Kontakt mit Angehörigen gehabt, wobei sie Medienberichten zufolge widersprüchliche Angaben zu ihrem Aufenthaltsort gemacht und panisch gewirkt habe. Die Verbindung sei dann irgendwann abgebrochen, weil der Akku ihres Handys leer war.

Wie ein Pressesprecher der Polizei am Montag auf Anfrage der F.A.Z. sagte, habe die Polizei daraufhin eine aufwändige Suche mit Hubschraubern und einer Rettungshundestaffel gestartet. 250 Freiwillige sollen sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben. Die Suche blieb erfolglos. Auch die Auswertung der Handydaten der Vermissten habe keine Hinweise ergeben.

54 Tage nach dem Verschwinden der Frau haben nun Arbeiter die stark verweste Leiche der Vermissten gefunden. Angaben der Polizei zufolge trug die Frau Papiere bei sich, die eine schnelle Identifizierung ermöglicht hatten. Die Todesursache sei noch nicht klar, die Polizei schließe ein Fremdverschulden aber aus. Wie viele Tage die Frau nach ihrem Verschwinden verstarb, sei unklar.

Der Dackel habe sich der Polizei zufolge bei guter Gesundheit befunden. Von was er sich sieben Wochen lang ernährt hat, könne die Polizei nicht sagen und sei für die Ermittlungen auch nicht von Relevanz, so der Polizeisprecher. Der Hund wurde den Angehörigen der Frau übergeben.