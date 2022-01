Costa-Concordia-Unglück : Der feige Kapitän und der Nordwind

Als die Fähre vom toskanischen Festland nach rund einer Stunde Überfahrt im Hafen der Insel Giglio anlegt, weht ein kräftiger Wind. Schaumkronen tanzen auf dem azurblauen Meer. Ehe die Passagiere von Bord gehen, ziehen sie die Mützen über die Ohren, klappen den Kragen hoch. Auch Häuser und Geschäfte am Hafen sind eingemummt: Fensterläden geschlossen, Rollläden herabgelassen, Türen verriegelt. Tische und Stühle vor den Restaurants halten unter festgezurrten Plastikplanen Winterschlaf. Vielleicht 700 Einwohner hat die Insel, wo es neben dem Hafenstädtchen außer zwei weiteren Dörfern kaum etwas gibt. Nur im Sommer ist Urlaubsbetrieb.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Vor zehn Jahren, an einem Freitag, dem 13., herrschten vor Giglio ähnliche Wetterverhältnisse wie dieser Tage. Dass der Wind mit Stärke vier aus nordöstlicher Richtung wehte, war noch das größte Glück an einem Unglückstag von historischem Ausmaß.

Sieben Sekunden nach 21.45 Uhr kollidierte am 13. Januar 2012 das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia mit einem Riff vor der Ostküste der Insel. Zum Zeitpunkt des Aufpralls war der 290 Meter lange und gut 50.000 Tonnen schwere Ozeanriese, an Bord mehr als 3.200 Passagiere und gut 1.000 Besatzungsmitglieder, mit 15,3 Knoten, gut 28 Stundenkilometern, unterwegs. Das war viel zu schnell für die Vorbeifahrt eines Schiffs dieser Größe kaum 100 Meter von der Küstenlinie entfernt.

Im Italienischen heißt ein solches Manöver „inchino“: Das Schiff und seine Besatzung „verbeugen sich“ zum Gruß der Menschen an Land. Im Fall von Riesenkreuzern wie der Costa Concordia war es eher aufschneiderisches Gehabe, das von der Reederei mindestens geduldet worden sein soll, für welches im konkreten Fall aber der damals 51 Jahre alte Kapitän Francesco Schettino verantwortlich war. 32 Personen kamen deshalb ums Leben, unter ihnen zwölf Passagiere aus Deutschland.

Nach dem Aufprall gingen auf dem Schiff die Lichter aus

Kaum drei Stunden vor der Katastrophe war das Schiff in Civitavecchia zur Kreuzfahrt übers westliche Mittelmeer ausge­laufen. Untersuchungen zu Hergang und Ursache des Unglücks ergaben später, dass die Costa Concordia schon Sekunden nach der Kollision verloren war. Der Fels riss den Rumpf auf der Backbordseite des Schiffs auf einer Länge von 70 Metern auf. Das eindringende Wasser legte die Dieselmotoren zum Antrieb und zur Stromversorgung lahm, blockierte die Ruder. Unmittelbar nach dem lauten Stoß des Aufpralls, der überall auf dem Schiff zu hören und zu spüren war, gingen auf den Decks und in den Kabinen die Lichter aus. Über die Lautsprecheransage erfuhren die Passagiere, von denen die meisten noch beim ersten Dinner an Bord saßen, der Stromausfall werde bald behoben sein. Man möge Ruhe bewahren, an Ort und Stelle bleiben.

Derweil trieb das Schiff weiter in Fahrtrichtung nach Norden, vorbei an der Hafeneinfahrt, hinaus aufs Meer. Bis der Wind aus Nordost die Costa Concordia bremste, sie um 180 Grad drehte und zurück Richtung Hafen trieb. Vor dem Felssporn Punta Gabbianara, wenige hundert Meter nördlich der Hafeneinfahrt, lief das Schiff gegen 22.10 Uhr auf Grund. Es bekam immer mehr Schlagseite in Richtung Küste und kenterte schließlich nach Steuerbord. Auf dem Meer draußen wäre es hundert Meter tief gesunken, hätte viel mehr Personen mit in den Tod gerissen.

Bei der Auswertung von Fahrtenschreibern und Telefongesprächen, auch von Zeugenaussagen und Gutachten bei den späteren Gerichtsverhandlungen wurden die Einlassungen von Kapitän Schettino zu den Geschehnissen entkräftet. Schettino hatte behauptet, er selbst habe das havarierte Schiff Richtung Giglio gelenkt, um Passagiere und Besatzung auf der Insel in Sicherheit bringen zu können. Legendär wurden die mitgeschnittenen Telefonate zwischen Gregorio De Falco, der damals als Chef der Küstenwache in Livorno den Rettungseinsatz koordinierte, und Schettino. Mehrfach befahl De Falco dem Kapitän, der die Costa Concordia mit einem der ersten Rettungsboote verlassen hatte, sofort auf sein Schiff zurückzukehren und ihm Bericht zu erstatten, wie viele Personen sich noch an Bord befänden. Nach allerlei Ausflüchten Schettinos platzte De Falco der Kragen: „Gehen Sie zurück an Bord, Scheiße noch mal!“