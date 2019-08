Computerstörung : Lange Warteschlangen an amerikanischen Flughäfen

„Zustände wie in einem Drittweltland“: Eine landesweite IT-Panne bei der Zollpolizei sorgt für stundenlange Schlangen an Flughäfen in den Vereinigten Staaten. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Eine landesweite Computer-Störung bei der Grenzpolizei sorgte für massive Warteschlangen an Flughäfen in den Vereinigten Staaten. Bild: dpa

Eine Computerstörung bei der Grenzpolizei am Freitag hat landesweit an Flughäfen in den Vereinigten Staaten zu erheblichen Wartezeiten geführt. Die IT-Panne habe etwa zwei Stunden angedauert, berichtete die „New York Times“.

Bislang sind die Hintergründe der Computerstörung noch unklar. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der Vereinigten Staaten gab auf seinem Twitter-Account bekannt, dass es keine Hinweise auf „bösartiges“ Verhalten gebe.

Auf sozialen Medien haben sich die Passagiere über die langen Wartezeiten beschwert. Im John F. Kennedy Flughafen in New York ist es zu chaotischen Szenen gekommen. Ein Passagier berichtete laut „New York Times“ am Check-in-Schalter von massiven Warteschlangen mit über Tausend Menschen. Eine andere Frau sprach von „Zuständen wie in einem Drittweltland“. Die Verzögerungen haben rund drei Stunden betragen.