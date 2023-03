Dürren, heftige Regenfälle und Wirbelstürme begünstigen die Ausbreitung der Cholera in Afrika. Die Wiederkehr des Zyklons Freddy verschlimmert die Lage vor allem in Mosambik und Malawi.

In zahlreichen afrika­ni­schen Ländern breitet sich die Cholera rasant aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind seit 2022 mehr als 130.000 Fälle auf dem ­Kontinent entdeckt worden. Mehr als 3000 Menschen starben demnach an den Folgen der In­fektion. Die rasche Zunahme könnte zu noch mehr Cholera-Infizierten als im Jahr 2021 führen, dem schlimmsten Cholera-Jahr seit fast einer Dekade in Afrika.

Laut WHO sind die Cholera-Fälle eine Folge extremer Wetter- und Klimaentwicklungen wie Dürren, heftigen Re­genfällen und Wirbelstürmen. Besonders betroffen sind Mosambik und Malawi, wo die Menschen immer noch unter den Folgen früherer Stürme leiden. Jetzt werden beide Länder abermals von dem Zyklon Freddy heimgesucht, der am vergangenen Wo­chenende zum zweiten Mal das afrikanische Festland erreichte – erst die Küste von Mosambik, am Montag dann auch Malawi.

Der Sturm, der in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 213 Kilometern pro Stunde erreichte, richtete schwere Verwüstungen an. Nach Schätzungen von Behörden kamen seit seiner Rückkehr mehr als 100 Personen ums Leben, etliche Menschen sind vermisst. 11.000 Menschen wurden nach Angaben der Vereinten Nationen von dem Sturm getroffen. In Malawi wurden Häuser und Bewohner von Schlammmassen fortgeschwemmt. Das arme afrikanische Land erlebt nach WHO-Angaben schon jetzt den schwersten Cholera-Ausbruch seiner Geschichte.

Kein Trinkwasser, keine Sanitäranlagen

Die Ausbreitung von Cholera werde durch die unzureichende Versorgung mit Trinkwasser in vielen Ländern, fehlende sanitäre Anlagen und mangelnde Hygiene beschleunigt, teilte die WHO weiter mit. Gesundheitsbehörden und Hilfsorgani­sationen könnten erst verspätet auf Aus­brüche reagieren. Auch das politische En­gagement reiche vielerorts oft nicht aus, um die nötigen Ressourcen sicher­zu­stellen. Insgesamt ist die Cholera bisher in 13 afrikanischen Staaten festgestellt worden, wobei viele Fälle nicht gemeldet werden. Es bestehe ein hohes Verbreitungs­risiko über Ländergrenzen hinweg.

In der vergangenen Woche vereinbarten Minister aus zwölf afrikanischen Ländern in Lilongwe in Malawi, gemeinsam die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dazu ­sollen eine gemeinsame „Taskforce“, bessere Prävention, verstärkte Überwachung sowie die Verfügbarkeit von Impfstoffen aus ­lokaler Produktion beitragen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat ihren seit Januar andauernden Einsatz in der am schlimmsten betroffenen Provinz Niassa im Norden von Mosambik Anfang März beendet. Mehr als 700.000 Menschen sollen in dem Land geimpft werden, mehr als 550.000 in Niassa.

Cholera ist eine akute Darminfektion, die durch die Aufnahme eines Bakteriums verursacht wird. Die Menschen stecken sich meist durch Trinkwasser an, das mit Fäkalien oder Erbrochenem von Erkrankten verschmutzt ist, oder durch verunreinigte Lebensmittel. Die Krankheit kann zu akutem Durchfall führen und sich je nach den Rahmenbedingungen schnell ausbreiten. Die meisten Infizierten haben keine, leichte oder mäßige Symptome. Cholera ist laut WHO leicht zu behandeln.