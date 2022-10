Aktualisiert am

Cholera breitet sich in Haiti aus

Magen-Darm-Infektion : Cholera breitet sich in Haiti aus

Erstmals seit drei Jahren wurden in Haiti wieder Fälle von Cholera entdeckt. Es droht eine Epidemie.

Ein Krankenwagen erreicht ein von Ärzte ohne Grenzen (MSF) betriebenes Krankenhaus in Port-au-Prince, Haiti, 4. Oktober 2022. Bild: Reuters

Cholera ist zurück in Haiti. Erstmals seit drei Jahren sind in den vergangenen Tagen Fälle der akuten Magen-Darm-Infektion festgestellt worden.

In dieser Woche ist mindestens eine Person an den Folgen von Cholera ge­stoben, wie die örtlichen Behörden mitteilen. Zahlreiche Personen seien mit Symptomen in Krankenhäuser gebracht worden. Mehrere Verdachts- und Todesfälle werden untersucht.

Gewalttätige Banden behindern humanitäre Hilfe

Die Angst vor einer epidemischen Ausbreitung wächst. Letztmals kam es in ­Haiti 2010 nach dem schweren Erdbeben zu einer Choleraepidemie, bei der rund 800.000 Personen erkrankten und mehr als 10.000 starben.

Die Situation ist besonders brisant, weil gewalttätige Banden mehrere Teile des Landes und der Hauptstadt unter ihrer Kontrolle halten und die humanitäre Hilfe behindern. Über Wochen hielten Banden auch den Zugang zu wichtigen Einrichtungen der Wasserversorgung blockiert und zwangen Unternehmen und selbst Krankenhäuser dazu, ihre Arbeitszeiten zu reduzieren.

Mehr zum Thema 1/

Tanklaster mit Trinkwasser werden nicht in alle Stadtteile vorgelassen. Das erschwert die Bekämpfung von Cholera, denn die Krankheit verbreitet sich vor allem, wenn Menschen kontaminierte Lebensmittel oder kontaminiertes Wasser zu sich ­nehmen. Die Krankheit ist sehr virulent und kann ohne Behandlung innerhalb von Stunden zum Tod führen. Laut „Miami Herald“ wird die haitianische Regierung die internationale Gemeinschaft um militärische Hilfe bitten.