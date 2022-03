Boeing 737 : Flugzeug mit 132 Menschen an Bord in China abgestürzt

Aktualisiert am

Flugzeug mit 132 Menschen an Bord in China abgestürzt

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft China Eastern Airlines ist verunglückt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi.

Über der südchinesischen Stadt Wuzhou, die in der Provinz Guangxi liegt, ist am Montag ein Flugzeug der staatlichen Fluggesellschaft China Eastern abgestürzt. Wie die Nationale Flugaufsichtsbehörde (CAAC) bestätigte, befanden sich 132 Menschen an Bord, darunter 123 Passagiere und 9 Crew-Mitglieder.

Darüber, ob es Überlebende gibt, ist bisher nichts bekannt. Das Flugzeug war mit der Flugnummer MU5735 auf dem Weg vom südlichen Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan, nach Guangzhou, der Provinzhauptstadt von Guangdong. Bei der Maschine handelt es sich den Angaben zufolge um das Modell 737-800 des amerikanischen Herstellers Boeing. Das Alter des Flugzeugs gaben die Behörden mit 6,8 Jahren an.

Daten von Seiten, die Flugbewegungen nachverfolgen, zeigen, dass das Flugzeug mit 30.000 Fuß (9000 Meter) pro Minute sank, bevor es in einer bergigen Region vom Radar verschwand. Videos im chinesischen Internet zeigen den vermeintlichen Aufprall, bei dem das Flugzeug dem Anschein nach völlig zerstört worden ist und im umliegenden Gebiet ein Feuer entfacht hat.

Dorfbewohner berichteten, die Maschine sei „komplett zerstört“ worden. Der Waldbrand habe inzwischen gelöscht werden können, berichteten Augenzeugen am Montag nach Angaben der Nachrichtenseite Jimu Xinwen. Feuerwehrleute und Bergungstrupps, an denen sich auch örtliche Anwohner beteiligten, seien vor Ort. Die Fluggesellschaft wechselte auf ihrer Webseite die Farbe in Grau, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen.

In den neunziger Jahren galt Chinas Luftfahrt als eine der unsichersten der Welt. Schwere Pilotenfehler, mangelnde Wartung und eine schlampige Aufsicht durch Behörden führten zu einer Vielzahl von Abstürzen und vielen Hunderten Toten in wenigen Jahren. Später jedoch schaffte es das Land, die Probleme zu beheben. China stieg zu einem der sichersten Staaten im weltweiten Luftverkehr auf. Seit dem Jahr 2000 listet die Seite Airfleets.net für China insgesamt drei Flugzeugabstürze mit Todesopfern auf, bei denen 207 Menschen ums Leben kamen.

In der Rangliste der 20 sichersten Fluggesellschaften des Jahres 2022, die von der Seite AirlineRatings.com erstellt wird, kommt jedoch keine Airline aus der Volksrepublik vor mit Ausnahme von Cathay Pacific aus der Sonderverwaltungszone Hongkong auf Platz elf. Die Sicherheit von China Eastern, der Gesellschaft des abgestürzten Flugzeugs in Südchina, bewertet die Seite mit sechs von sieben Sternen.

Vorbörslich kam die Aktie von Boeing prompt unter Druck und gab um 6 Prozent nach.