Weiträumig überflutet: Viele Regionen in Slowenien sind von den Überschwemmungen betroffen – hier ein Gebiet in der Nähe der Stadt Kamnik. Bild: dpa

Sintflutartiger Starkregen hat am Wochenende in Slowenien und im Süden Österreichs zu schweren Schäden und teilweise chaotischen Verhältnissen geführt. Mehrere Dörfer mussten evakuiert und Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden, weil Flüsse und Bäche über die Ufer traten und ein Hochwasserdamm brach. Mindestens vier Menschen kamen in Slowenien in den Unwettern zu Tode, darunter zwei Niederländer.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Zwar ließ der Regen am Sonntag nach, doch rutschten an mehreren Stellen auf­geweichte Hänge ab. Muren begruben ­Gebäude unter sich, Dutzende Häuser mussten geräumt werden. Urlauber mussten an den teils gesperrten Grenzübergängen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Auch in Kroatien bereiteten sich die ­Behörden auf die Extremwetterlage vor, das Land blieb aber einstweilen von ­größeren Auswirkungen verschont.

Von der Leyen bot Krisenhilfe an

In Slowenien sprach Ministerpräsident Robert Golob von der schwersten Naturkatastrophe, die das Land seit mehr als 30 Jahren ereilt habe. Zwei Drittel des Landes seien vom Hochwasser betroffen. Den wirtschaftlichen Schaden bezifferte er auf 500 Millionen Euro. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ­offerierte Krisenhilfe.

Im Osten des Zwei-Millionen-Einwohner-Staats war die Lage besonders schwierig. Ein Damm, der zum Schutz gegen Hochwasser errichtet worden war, hielt den Fluten nicht stand und brach. 500 Menschen mussten aus dem Dorf Dolnja Bistrica in Sicherheit gebracht und in provisorischen Unterkünften einquartiert werden. Rettungskräfte versuchten, den Damm mit Betonteilen zu stützen, die per Hubschrauber herbeigebracht wurden. Es war allerdings zunächst unklar, ob das den aufgeweichten Damm ausreichend stabilisieren würde, um die Evakuierung weiterer Dörfer am Unterlauf der Mur zu vermeiden.

Mehrere Dörfer in Slowenien waren von der Außenwelt abgeschnitten. Einwohner wurden per Hubschrauber von Dächern und Bäumen gerettet, andere auf diese Weise mit Lebensmitteln versorgt. Ein psychiatrisches Krankenhaus musste geräumt werden. Die Wassermassen rissen nach Angaben der Behörden Brücken und Straßen weg und unterspülten Schienenstränge. Um die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen, öffneten Supermarktketten in ganz Slowenien am Sonntag, baten ihre Kunden allerdings, von Hamsterkäufen abzusehen.

Vielerorts kam der Verkehr zum Erliegen. Schlamm- und Gerölllawinen führten nach Angaben des österreichischen Automobilklubs ÖAMTC zu zahlreichen Sperrungen, auch von Grenzübergängen. Am Sonntag wurde zwar die Sperre der Autobahn A 1 aufgehoben und damit die Route von Maribor nach Triest wieder befahrbar, ebenso wie der Grenzübergang Loibltunnel (B 91). Allerdings riet der Verband angesichts steigender Pegel einiger Flüsse und drohender Erdrutsche dazu, „Fahrten in oder durch die Hochwassergebiete zu verschieben, wenn dies möglich ist“. Zahlreiche kleinere Grenzübergänge und Straßen seien weiter gesperrt, viele Übergänge nach Kärnten unpassierbar.

Mehr zum Thema 1/

Das Bundesland gehörte in Österreich neben Teilen der Steiermark und dem Südburgenland zu den am stärksten von den Regenfällen getroffenen Gebieten. Dort fielen teils mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Katastrophenalarm wurde ausgerufen. Das Bundesheer rückte aus, um Feuerwehren zu unterstützen, Hochwassersperren zu errichten, Sandsäcke zu füllen und vollgelaufene Keller leer zu pumpen. An einigen Stellen führten der hohe Grundwasserpegel und vollgesogene Hänge zu Erdrutschen, die Gebäude zerstörten. Dutzende Wohnungen mussten evakuiert werden. Tausende Helfer waren im Einsatz. Die Bundesregierung kündigte an, Gelder aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung zu stellen. Ähnliche Ankündigungen gab es vonseiten der Wirtschaftskammer. Der öffentliche Rundfunk rief zu Spenden auf.