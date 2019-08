Unglück in Italien : Zwei Urlauber sterben beim Canyoning

Ein Deutscher und ein Österreicher sind beim Canyoning in den italienischen Alpen gestorben. Der 48-Jährige aus Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg und der 41-Jährige seien in einer Wildwasser-Schlucht in Valchiavenna an der Schweizer Grenze ums Leben gekommen, teilte die Bergrettung der Lombardei am Samstag mit. Sie seien mit einer Gruppe von sieben deutschsprachigen Urlaubern unterwegs gewesen und in der Nacht zu Samstag nicht zu ihrer Unterkunft zurückgekehrt. Daraufhin habe der Wirt die Rettung alarmiert.

Fünf Menschen seien außerhalb der Schlucht ausfindig gemacht worden, heißt es in der Erklärung weiter. Einen Mann hätten sie tot in Seilen verstrickt unter einem Wasserfall gefunden, der andere sei am Morgen 300 Meter weiter flussabwärts entdeckt worden. Canyoning ist eine Extremsportart, bei der man eine Schlucht von oben nach unten begeht. Mit der geeigneten Ausrüstung wird sich etwa abgeseilt oder abgeklettert. Teilweise werden Abhänge auch gesprungen oder gerutscht. Die Erlebnissportart etablierte sich Ende der 1990er Jahre in Spanien und Südfrankreich, bevor sie um die Jahrtausendwende auch in den Nordalpen immer beliebter wurde.

Einen anderen tödlichen Unfall gab es bei einer Wanderung im Bregenzer Wald in Österreich. Eine 31 Jahre alte deutsche Urlauberin war alleine auf einem Fußweg bei Bregenz unterwegs, wie die Polizei von Vorarlberg am Samstag mitteilte, und rutschte am Freitag an einer steilen, rutschigen Stelle aus. Sie stürzte rund 80 Meter in die Tiefe. Dabei verletzte sich die Urlauberin aus Baden-Württemberg tödlich. Sie befand sich den Ermittlern zufolge auf einer mehrtägigen Wanderung. Woher die Frau genau stammte, sagte ein Polizeisprecher nicht, weil die Angehörigen noch nicht informiert seien.