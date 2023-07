Der Bus ist am 5. Juli 2023 in eine Schlucht am Rande der Stadt Magdalena Peñasco im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca gestürzt. Bild: AFP

Am Mittwochmorgen ist ein Bus in einer Bergregion in Südmexiko in eine Schlucht gestürzt. Dabei starben mindestens 27 Menschen, viele weitere wurden verletzt.