Umweltkatastrophe : Bundesumweltministerin reist wegen des Fischsterbens an die Oder

Steffi Lemke will am Samstagabend in Frankfurt (Oder) eintreffen. In Mecklenburg-Vorpommern fürchten Politiker, dass die Umweltkatastrophe sich bis auf die Ostsee ausweitet. Erste Laboranalysen aus Brandenburg weisen auf eine große Menge im Wasser gelöster Salze hin.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) reist wegen des Fischsterbens an die Oder. Sie will am Samstagabend um 18.00 Uhr in Frankfurt (Oder) mit Einsatzkräften etwa von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sprechen, wie das Ministerium ankündigte.

Dort hatten Helfer viele tote Fische vom Ufer eingesammelt. Auch der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel (Grüne) und Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) werden laut Bundesumweltministerium zu dem Treffen erwartet.

Lemke hatte sich nach Angaben ihres Ressorts am Freitag mit ihrer polnischen Amtskollegin ausgetauscht und einen engen Informationsaustausch vereinbart. Aus Lemkes Haus kam am Freitag Kritik, Polen habe nicht rechtzeitig gewarnt. „Tatsächlich wissen wir, dass diese Meldekette, die für solche Fälle vorgesehen ist, nicht funktioniert hat“, hatte ein Sprecher gesagt. Brandenburg hatte ebenfalls offen kritisiert, sie seien von polnischen Behörden nicht informiert worden.

Gewässerproben in Vorbereitung

Die Umweltkatastrophe zieht unterdessen immer weitere Kreise. Das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit Auswirkungen des Fischsterbens in der Oder auf das Stettiner Haff. Es sei damit zu rechnen, dass die Belastungen die Odermündung nahe Stettin (Polen) abhängig von Wind- und Strömungsverhältnissen bereits am Abend erreichen, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung am späten Freitagabend. Im Verlauf des Samstags könnte dann auch der vorpommersche Teil des Stettiner Haffs betroffen sein.

Das Ministerium von Till Backhaus (SPD) rief daher die Anlieger vorsorglich dazu auf, auf das Fischen in und die Wasserentnahme – unabhängig von der Nutzung – aus dem Gewässer zu verzichten. Die zuständigen Behörden in Mecklenburg-Vorpommern bereiten demnach aktuell Gewässer- und Fischproben vor.

Die Untersuchungen zur Aufklärung des Fischsterbens dauern an. Bisherige Laboranalysen brachten noch keinen genauen Aufschluss über die Belastung des Wassers und die Ursachen. Umweltpolitiker und Naturschützer bewerteten das Fischsterben als Umweltkatastrophe.

„Sehr stark erhöhte Salzfrachten“

Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel weist die Oder „sehr stark erhöhte Salzfrachten“ auf. Das sei „absolut atypisch“, sagte der Grünen-Politiker am Freitagabend im RBB-Fernsehen. Vogels Ministerium erklärte, die gemessenen Salzfrachten könnten im Zusammenhang mit dem Fischsterben stehen. „Nach jetzigen Erkenntnissen wird es jedoch nicht ein einziger Faktor sein, der das Fischsterben in der Oder verursacht hat“, hieß es in einer Mitteilung. Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze. Es handele sich um erste weitere Ergebnisse des Landeslabors Berlin-Brandenburg zu den Tagesproben, die bis zum Freitag an der automatischen Messstation in Frankfurt (Oder) entnommen wurden, erläuterte das Ministerium am Abend.

Die Ergebnisse seien „noch nicht voll aussagefähig und nicht abschließend“. Weitere Untersuchungsdaten „insbesondere zu Schwermetallen, Quecksilber (in weiteren Proben) und anderen Elementen“ befänden sich noch in dem Labor in Abklärung und sollen in der kommenden Woche verfügbar sein. „Die heutigen Daten weisen auf multikausale Zusammenhänge hin, zu denen auch die derzeit sehr niedrigen Abflussmengen und hohen Wassertemperaturen gehören.“