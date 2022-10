Brückeneinsturz in Indien : Erst schwang sie, dann stürzte sie ein

Erst vor wenigen Tagen war die Hängebrücke über den Machchhu-Fluss im westindischen Gujarat wiedereröffnet worden. Sieben Monate lang war dieses „Wunderwerk der Ingenieurkunst“, wie es auf einer Regierungswebsite heißt, wegen Reparaturen geschlossen. Das Interesse an der zum Ende des 19. Jahrhundert erbauten Fußgängerbrücke war groß. Es ist Festivalsaison in Indien, die vergangene Woche mit dem hinduistischen Lichterfest Diwali ihren Höhepunkt erreicht hatte. Einige Besucher führten auf der Brücke Rituale zum Fest Chhath Puja durch, das der Sonnengottheit Suya gewidmet ist. Bis zu 500 Menschen sollen sich im Moment des Unglücks am Sonntagabend auf der nur 1,25 Meter breiten und 233 Meter langen Brücke befunden haben, die dann einstürzte. Laut dem Sender NDTV war sie aber nur für 125 Personen zugelassen.

Die Gründe für den Einsturz sind unklar. Die Bilanz ist verheerend. Mindestens 141 Menschen sind bei dem Unglück in der Stadt Morbi ums Leben gekommen, darunter 47 Kinder. Die indische Presse erhebt schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen, das mit der Reparatur der Brücke beauftragt worden war, ein Uhrenhersteller mit dem Namen Oreva Group. Demnach soll die Firma das Bauwerk ohne eine Genehmigung von den Behörden eröffnet haben.

Wie der Sender NDTV berichtet, hatte das Unternehmen für seine Dienstleistung das Recht erhalten, Eintritt für den Besuch der Hängebrücke zu verlangen. Mit der eigentlichen Bautätigkeit hatte es eine kleinere Firma beauftragt. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Unglück am Montag neun Personen fest, darunter einige Mitarbeiter von Oreva. Die Opposition in Neu Delhi forderte die Einsetzung einer Ermittlergruppe, die von einem ranghohen früheren Richter angeführt werden soll.

Die Oreva Group, das Unternehmen, das mit der Instandhaltung der Brücke beauftragt worden war, stellt normalerweise Elektroräder und Wanduhren her. Es hat die Zuständigkeit für die Brücke, die laut Auftrag für 15 Jahre gelten soll, erst in diesem Jahr übernommen.

Der Fernsehsender zeigte Aufnahmen, die von einer Überwachungskamera auf der Brücke stammen sollen. Darauf ist zu sehen, wie Besucher gegen 18.30 Uhr am Abend im Scheinwerferlicht stehen und sich fotografieren. Die Brücke scheint leicht zu schwingen, während einige Personen ihr Gewicht von einem Fuß zum anderen verlagern.

„Wir warten noch auf weitere Informationen, aber auf den ersten Blick ist die Brücke eingestürzt, weil im Mittelbereich der Brücke zu viele Menschen versuchten, sie von einer Seite zur anderen zum Schwingen zu bringen“, sagte ein Sprecher der Oreva Group der Zeitung „The Indian Express“. Plötzlich reißen auf einer Seite die Kabel, die den Fußgängerüberweg über dem Wasser halten. Die Menschen stürzen meterweit in die Tiefe, während die Brücke unter ihnen wegsackt.

Menschen halten sich an den Überresten der Brücke fest

Am Ende ist dann nur noch zu sehen, wie die Kabel und einige Begrenzungsnetze über dem Wasser baumeln. Auf später entstandenen Bildern sind Dutzende Menschen zu sehen, die sich verzweifelt an den Überresten der Brücke festhalten, die aus dem Fluss ragen. Andere versuchen, an das Ufer zu schwimmen. „Als ich dort eintraf, hingen 50 bis 60 Personen an der gebrochenen Hängebrücke“, sagte der Augenzeuge Rameshbhai Jilaria der BBC. Mit einem Seil habe er rund 15 Leichen aus dem Wasser gezogen. „Drei der Leichen waren kleine Kinder“, so Jilaria.

Die Bilder zeigen auch die Schlauchboote der Rettungskräfte, die in der Nacht und am Morgen den Fluss nach Überlebenden absuchten. Die Bergung der Opfer wurde durch das dreckige Flusswasser und das teilweise stark bewachsene Flussbett erschwert. Den Angaben nach konnten 177 Menschen gerettet werden.

Augenzeugen berichten außerdem von einem lauten Geräusch, das die Brücke bei ihrem Einsturz verursacht habe. „Wir eilten an den Ort und begannen, den Menschen zu helfen“, sagte ein Mann der BBC. „Wir holten erst die kleinen Kinder heraus, dann versuchten wir, mit einer Stange die Erwachsenen zu retten. Wir holten acht bis neun Leute aus dem Wasser und zwei Leichen“, sagte er. Von der Brücke sind am Tag danach nur noch verbogenes und verdrehtes Metall, einige Begrenzungsnetze und die Kabel zu sehen, die in der Luft hängen.

Unter den Toten sind laut den Berichten viele Frauen und Kinder, aber auch einige Wanderarbeiter, die in der Gegend in Fabriken arbeiteten. Die Regierung und die Opposition haben den Angehörigen ihr Beileid ausgesprochen. Ministerpräsident Narendra Modi, der sich ohnehin auf einer Reise in seinen Heimatstaat Gujarat befindet, plant für Dienstag einen Besuch am Unglücksort. Sein Büro hat auch Entschädigungen für die Hinterbliebenen der Todesopfer sowie für die Verletzten angekündigt. „In dieser Stunde der Trauer steht die Regierung den hinterbliebenen Familien in jeder möglichen Form bei“, sagte Modi.